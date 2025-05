Regione Lazio, al via il coordinamento su educazione ambientale e sostenibilità

La Regione Lazio dà il via al nuovo coordinamento regionale INFEAS (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale per la Sostenibilità) e lo fa in occasione del Forum Compraverde BuyGreen 2025 con il convegno “CREA INFEAS” che si è svolto presso il WeGil di Roma.

L’iniziativa segna un passo importante nella promozione dell’educazione ambientale nella Regione Lazio, attraverso la creazione di una rete che connette enti, esperti, imprese e cittadini per sviluppare percorsi condivisi di sostenibilità, scambio di buone pratiche e innovazione educativa.

Durante l’incontro è stato presentato il Manifesto della Rete INFEAS, che definisce i valori, le finalità e le modalità di adesione. I partecipanti sono stati coinvolti in una sessione interattiva con tecniche partecipative per immaginare insieme il futuro dell’educazione alla sostenibilità nella Regione in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

«Attraverso la Rete INFEAS – ha dichiarato Elena Palazzo, assessore regionale all’Ambiente – vogliamo creare un modello regionale condiviso che parta dai territori e coinvolga tutte le energie positive del Lazio per costruire una rete viva, dinamica e orientata al cambiamento. Parte così un lavoro che ci porterà a definire la prima legge regionale sull’educazione ambientale, strumento fondamentale per la programmazione delle azioni che ci guideranno nei prossimi anni».

Il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e della società civile.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.