Regione Lazio, approvata la delibera sui finanziamenti alle linee Roma-Lido e Roma-Viterbo

Un tassello in più per sbloccare cantieri attesi da anni e dare maggiore certezza agli investimenti sulle ferrovie regionali del Lazio.

La Giunta regionale ha approvato una delibera che aggiorna e rimodula l’Accordo di Programma firmato nel 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, ridefinendo la distribuzione delle risorse destinate alle linee Roma-Lido e Roma-Viterbo.

Il provvedimento, presentato dall’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, tiene conto del nuovo quadro economico, dello stato di avanzamento dei progetti e delle modifiche intervenute negli anni.

L’obiettivo è mettere ordine tra finanziamenti, opere già concluse e interventi ancora in corso, garantendo la continuità dei cantieri e creando le condizioni per completare infrastrutture considerate strategiche per la mobilità regionale.

Più risorse per le opere prioritarie

La rimodulazione consente di consolidare il quadro finanziario complessivo e di riallocare le risorse disponibili in modo più efficace.

In particolare, grazie ai risparmi maturati su alcune opere già ultimate, sarà possibile destinare 29 milioni di euro a un intervento molto atteso dai pendolari: il completamento del raddoppio della tratta Riano–Morlupo sulla ferrovia Roma Nord.

Un’opera chiave per migliorare la regolarità e la capacità della linea, utilizzata ogni giorno da migliaia di viaggiatori, e che da tempo rappresenta uno dei nodi principali per rendere il servizio più efficiente e affidabile.

“Un passo concreto per i pendolari”

«Questa rimodulazione – spiega l’assessore Ghera – ci permette, alla luce delle opere già concluse e delle economie accumulate, di destinare nuove risorse a interventi fondamentali. Il raddoppio della Riano-Morlupo è un’opera attesa da anni e rappresenta un passaggio decisivo per migliorare la ferrovia Roma Nord e rispondere alle esigenze dei pendolari della nostra regione».

