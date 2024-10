Regione Lazio e Arsial al Fitce 2024

Si è aperto il Florida International Trade and Cultural Expo (FITCE), al Broward County Convention Center di Fort Lauderdale. Regione Lazio e Arsial partecipano all’evento all’interno del padiglione dell’Italian Delegation Made in Italy, patrocinato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e considerato partner strategico dal Broward County Department of Economic Development.

L’evento accoglie operatori provenienti da oltre 70 Paesi e si è affermato, soprattutto negli ultimi anni, come una delle piattaforme di scambio più interessanti per mercato americano.

La delegazione regionale occupa l’area espositiva “Made in Lazio al Made in Italy” pensata per promuovere le nostre produzioni enogastronomiche d’eccellenza e il “Modello Lazio” come esempio di qualità e innovazione nell’agroalimentare.

All’interno del padiglione, sette aziende laziali dell’agrifood saranno protagoniste di attività “ad hoc”, mirate a rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali, con incontri B2B, momenti di networking e degustazioni guidate.

Tra gli eventi di spicco una masterclass sui vini laziali condotta da Luciano Castiello e quattro cooking masterclass sulla cucina laziale a cura dello chef stellato Marco Bottega, finalizzate a far conoscere ai partecipanti l’unicità del Lazio attraverso esperienze enogastronomiche e culturali.

«Siamo soddisfatti di partecipare a una fiera internazionale che ci permette di far conoscere oltreoceano i prodotti della nostra regione.

La Regione Lazio è presente con una significativa rappresentanza del settore agroalimentare, a partire da importanti cantine del territorio.

Il Lazio sta investendo molto in ricerca e sviluppo, sperimentando nuove coltivazioni per un’agricoltura sempre più sostenibile e innovativa al passo con i tempi e con le esigenze del futuro», ha spiegato l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Il FITCE è una vetrina di grande importanza per la promozione delle eccellenze agroalimentari della nostra regione.

Crediamo che l’autenticità delle nostre produzioni possa fare la differenza in un mercato competitivo come quello americano, dove i consumatori sono sempre più interessati alle tipicità e alle produzioni d’eccellenza.

Siamo qui per creare opportunità concrete per le imprese, consolidare i legami commerciali e presentare ai mercati internazionali un’offerta agroalimentare in grado di esprimere la bellezza, le tradizioni e il grado di innovazione che caratterizzano il nostro territorio», ha dichiarato il Commissario straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa.

Il FITCE offre numerose sezioni dedicate, come il “Doing Business with the World” e lo “Speed Matchmaking”, nate per facilitare l’incontro tra le imprese e i delegati internazionali.

Queste iniziative mirano a creare un ambiente dinamico e interattivo, dove le aziende possono presentare i loro prodotti, esplorare opportunità di espansione e confrontarsi con potenziali partner commerciali, aprendosi a nuove prospettive di crescita sul mercato statunitense.

