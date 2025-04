Regione Lazio, il centrodestra stanzia fondi last minute per lo sport. Il Pd: “Zero Trasparenza”

Un milione e seicentomila euro per sostenere lo sport nel Lazio. Un investimento importante, sulla carta, ma che ha acceso lo scontro politico in Consiglio Regionale.

A far discutere non è tanto la cifra, quanto il modo in cui è stata stanziata: un emendamento dell’ultim’ora, inserito a sorpresa durante la seduta del 16 aprile, ha fatto infuriare l’opposizione di centrosinistra.

La proposta è arrivata dalla maggioranza di centrodestra, su input dell’assessore Giancarlo Righini, nel contesto della discussione sulla proposta di legge 199 del 7 aprile 2025 relativa ai debiti fuori bilancio.

Con un colpo di scena, è stato introdotto l’articolo 2 bis: uno stanziamento di fondi destinato a federazioni e manifestazioni sportive, alcune delle quali ancora da individuare.

E proprio questo punto ha fatto storcere il naso al Partito Democratico: dei 1,6 milioni totali, un milione è destinato in modo generico a “ulteriori manifestazioni e iniziative sportive”, anche di rilievo internazionale, che saranno selezionate dalla Giunta entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nessun nome, nessun dettaglio, solo una promessa.

Il resto dei fondi è distribuito in maniera più trasparente:

300mila euro al Beach Volley Tour Lazio 2025,

250mila euro al Rome Foil Festival,

100mila euro all’Ilca Masters World Championships 2025.

Eventi certamente di rilievo, organizzati o patrocinati da federazioni importanti come Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) e Fiv (Federazione Italiana Vela).

Ma non basta, secondo il Pd, per giustificare un emendamento arrivato senza concertazione né condivisione. “Contestiamo il metodo, non che si promuova lo sport – si legge in una nota del gruppo – perché l’atto è calato dall’alto, discusso tra continui rinvii e senza che si potesse leggerlo e valutarlo, per ore“.

“Un intero pomeriggio perso, senza informazioni chiare su un atto che prevede tra l’altro un milione di euro destinato a manifestazioni non individuate – conclude il Pd Lazio -. Questo significa affidare risorse pubbliche senza criteri definiti né un indirizzo politico trasparente, in totale deroga a ogni principio di buona amministrazione“.

