Riprendono le domeniche all’Ippodromo Capannelle

Si parte sabato 8 marzo all’Ippodromo Capannelle con un convegno che presenta alcune prove tecnicamente significative, il Premio Domus Romana e il Premio Vestibulum, nonché una seconda Tris, Premio Atrium, con il classico schema ad inseguimento sul doppio km con partenza con i nastri posta proprio in chiusura.

Da segnalare la presenza contemporanea dei tre top drivers nazionali, Alessandro Gocciadoro, Antonio Di Nardo e Roberto Vecchione, ad alimentare una sfida che contribuirà ad accrescere lo spettacolo e l’interesse in pista.

Nel Premio Vestibulum (categoria CD) che rappresenta probabilmente il momento più interessante della giornata, da evidenziare la presenza di ben quattro soggetti allenati da Lucio Becchetti, Elton John Effe, Doc Indal, Escudo e Crystal RL (quest’ultimo il più accreditato) che cercheranno di ingabbiare un Cesare Amg in grande spolvero.

Nella seconda corsa, Premio Domus Romana, si affronteranno 5 ottimi soggetti di tre anni e qui la palma di favorita dovrebbe andare a Gitana Grif con Antonio Di Nardo, sia pure in un contesto molto equilibrato.

La seconda Tris posta in chiusura di convegno, il Premio Atrium, si annuncia una corsa molto aperta a diverse soluzioni, una possibile base potrebbe essere quella rappresentata da Dandolo che ha vinto di recente in uno schema di corse analogo.

Dream Time Bi e Fantastica Fas, rispettivamente alla prima (Premio Ambitus) e alla terza corsa (Premio Fauces) dovrebbero rappresentare altri due punti abbastanza fermi nei pronostici di giornata.

Golden Ticket alla quarta, Premio Cubicola, e Forever di Casei alla quinta, Premio Tablium, cercheranno di replicare i recenti successi ottenuti sulla pista. Prima corsa di giornata alle ore 13.10.

Domenica 9 marzo – Galoppo

La lunga attesa è terminata: finalmente l’Ippodromo riapre le sue porte anche di domenica, e lo fa in grande stile, con una media partenti di 10 cavalli per le consuete sei corse in programma.

Inizio di giornata vibrante con il Premio Donatello, prima corsa alle 14.38, per cavalli di tre anni che si sfideranno sulla distanza dei 1800 metri nella pista d’erba. Undici i cavalli al via pronti a darsi battaglia in una gara che si prevede tiratissima: Agathe Point, Angel Portrait, Arcipelago, Asia Biz, Dealy, Maciacchini, Peppa Tencia, Pindaros, Pretty Cool, The Present e Wesker.

A seguire un handicap sulla pista all weather per velocisti, poco affollata ma molto aperta: al via Victoria Stella, Take a profit, Golden Ping, Tulkun e Rosandra. La terza corsa, alle ore 15.43, con le gabbie di partenza sui 2000 metri della pista grande, vedrà agli ordini dello starter Square des gres, Melody Forever, Ladise, tra i protagonisti più attesi.

Nella seconda tris della giornata, il Premio Ballingarry, tra i 12 al via, apre la scala il dormelliano Lacomte, e a seguire Merlano, Devolvido e My Captain.

Quindi il Premio Optional, handicap di spessore con Fast Appeal, Over Size, Sicilian Sand, Muntjak, Siguanaba, Metallika, Wunderbarr, Fra Gustav.

L’ultima corsa di giornata, tqq, partirà alle 17.28 con quattordici cavalli nelle gabbie. Altra gara di altissimo valore spettacolare con Atmosfera, Countess susie, Frughetto, Solomon King, e Charlie’s Jamboree a sfidarsi sulla pista grande.

