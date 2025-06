Una storia lunga 25 anni tra camion e mestieri antichi, ora al timone della Confederazione dell’Artigianato di Roma. Roberto Orlandi è il nuovo presidente di Cna Roma, eletto alla guida di oltre 63mila imprese artigiane che ogni giorno fanno girare l’economia silenziosa ma tenace della Capitale.

Imprenditore della logistica, ex presidente dei trasportatori artigiani di Roma e del Lazio, Orlandi conosce bene le sfide di chi lavora con le mani e col cuore: “Dobbiamo raccontare ai giovani la bellezza di questi mestieri – ha detto durante il suo primo intervento ufficiale –. Nei prossimi quattro anni voglio invertire la rotta, e riportare entusiasmo là dove oggi c’è fatica”.

Imprese in ripresa, ma l’accesso al credito è un freno

A fare da sfondo alla sua nomina, l’indagine realizzata da Cna Roma insieme a SWG, che ha restituito il termometro del mondo artigiano romano tra luci e ombre, ma anche una sorprendente fiducia nel futuro.

Oltre la metà delle imprese (53%) guarda con ottimismo al 2025, e quasi 4 su 10 hanno già investito nel 2024 per crescere ancora. Produzione e fatturati sono in aumento, e l’86% delle aziende non ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, segnale di una tenuta solida anche dopo anni complessi.

Ma non è tutto rose e fiori: il credito resta la sfida più spinosa. Il 35% delle imprese segnala tassi d’interesse in aumento, il 27% denuncia condizioni più rigide rispetto al passato, e i tempi per ottenere finanziamenti si allungano. Una zavorra per chi vorrebbe innovare o ampliare.

La città che cresce con le sue imprese

“I miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo presidente – ha dichiarato l’assessora alle Attività produttive Monica Lucarelli –. Le imprese artigiane sono l’anima economica della nostra città: custodiscono saperi antichi, promuovono innovazione e generano occupazione”.

Anche il sindaco Roberto Gualtieri ha voluto sottolineare il valore del sistema produttivo locale, leggendo i dati con ottimismo: “Ci sono indicatori incoraggianti – ha detto – come il buon rapporto tra le imprese e i quartieri in cui operano, la percezione della sicurezza, e una fiducia crescente nei servizi cittadini. Questo ci spinge a fare ancora meglio e a lavorare fianco a fianco con Cna e con tutto il mondo produttivo romano”.

