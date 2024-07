Rock in Roma, traffico impazzito dopo il concerto di “Calcutta”. I fan: “noi bloccati nel parcheggio per ore”

Il “Rock in Roma” infiamma l’Ippodromo delle Capannelle, ma i residenti e i fan lamentano il caos per la viabilità.

Decine di migliaia di persone hanno affollato l’area per assistere ai concerti di grandi artisti, ma il quartiere circostante è stato letteralmente invaso dalle auto, con code e disagi che si sono prolungati fino a notte fonda.

“Le strade sono intasate, non si può circolare e per le ambulanze diventa un’impresa raggiungere i malati,” denuncia il presidente del comitato di quartiere Statuario Capannelle, Luca Sferrazza. “È necessario trovare soluzioni urgenti per la gestione del traffico, soprattutto in vista dei prossimi concerti.”

Anche i fan concordano: “Siamo rimasti bloccati per mezz’ora in coda dopo il concerto di Calcutta,” racconta un appassionato. “È un peccato che un evento così bello sia rovinato da questi problemi di viabilità.”

Il comitato di quartiere chiede “al Campidoglio e al Municipio di organizzare un incontro congiunto con tutti i comitati dei quartieri interessati per affrontare la questione”.

“L’obiettivo è trovare soluzioni concrete per garantire una mobilità efficiente e sicura durante i grandi eventi, tutelando al contempo la vivibilità dei quartieri”.

Nel frattempo, i cittadini lanciano un invito agli organizzatori del “Rock in Roma” a migliorare la pianificazione della viabilità e a fornire adeguate informazioni al pubblico.

