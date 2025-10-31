Roma accoglie Roberta Metsola: la presidente del Parlamento Europeo tra Campidoglio, Coldiretti e Confagricoltura

Due giorni fitti di impegni istituzionali attendono Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, in visita a Roma lunedì 3 e martedì 4 novembre.

Un’agenda densa di incontri che toccherà i temi caldi del momento: agricoltura, sviluppo economico e prospettive della nuova programmazione europea.

La visita inizierà lunedì pomeriggio con un vertice con i vertici di Coldiretti, al centro del confronto le sfide della Politica Agricola Comune e la sostenibilità delle filiere europee.

A seguire, Metsola prenderà parte all’evento organizzato dal gruppo di informazione e dibattito Formiche, nella suggestiva cornice della Galleria del Cardinale Colonna, dove interverrà in un confronto sui valori democratici e il futuro dell’Unione.

La giornata di martedì sarà altrettanto intensa. In mattinata la presidente incontrerà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in Campidoglio, per un dialogo sui temi della cooperazione istituzionale tra le città europee e il Parlamento di Bruxelles.

Subito dopo, l’appuntamento con Confagricoltura, nel quadro del dibattito sulla riforma della Politica Agricola Comune (PAC) e dei negoziati in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale UE 2028-2034.

A chiudere la due giorni romana, Metsola sarà ospite alla cerimonia di apertura del Sigma Summit presso la Fiera di Roma, dove interverrà insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

