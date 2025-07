Roma alla conquista degli investitori: nuova delega a Lucarelli per trasformare la città in un polo attrattivo

Roma punta in alto. E lo fa con un cambio di passo strategico: attrarre investimenti non è più solo un auspicio, ma una vera missione amministrativa, affidata ufficialmente all’assessora Monica Lucarelli.

Una delega nuova di zecca, firmata nero su bianco dal sindaco Roberto Gualtieri, che ribalta la prospettiva: non basta più gestire, serve valorizzare.

Un segnale forte in un momento in cui la Capitale cerca un’identità economica moderna, capace di intrecciare innovazione, lavoro e sostenibilità.

“Attrarre investimenti oggi significa creare le condizioni giuste non solo per portare capitali in città – ha spiegato Lucarelli – ma soprattutto per generare impatto reale: lavoro di qualità, innovazione, crescita sostenibile. E significa anche trattenere i talenti, sostenere chi vuole fare impresa, valorizzare le energie vive della città”.

Un compito cruciale, che si aggiunge alle già delicate responsabilità di Lucarelli alle attività produttive e alle pari opportunità. La stessa che, in passato, ha avuto in mano anche la delega alla sicurezza, poi ritirata nel maggio 2024.

Ora la nuova sfida è quella di fare di Roma un terreno fertile per chi vuole investire, un luogo in cui la burocrazia non sia un ostacolo ma un alleato.

La riorganizzazione è già partita: con l’ordinanza firmata dal sindaco, sono stati scorporati i compiti legati ai mercati rionali, che tornano sotto il diretto controllo del primo cittadino. Non è un taglio, ma un riassetto strategico, come ha voluto precisare la stessa assessora:

“Sui mercati rionali abbiamo fatto un lavoro importante, insieme ai Municipi e alle associazioni di categoria. La firma della nuova convenzione con le AGS e il lavoro sulla normativa antincendio sono risultati concreti che rivendico con orgoglio”.

Ma attenzione: non è un addio al mondo dei mercati. Lucarelli conserva la regia su centri chiave come il Centro Carni, il Mercato dei Fiori e i Farmer Market, veri e propri asset strategici per una Roma che vuole parlare di eccellenza, filiere locali e sostenibilità.

“Questi poli – ha aggiunto – possono e devono diventare protagonisti della nuova attrattività economica della città”.

