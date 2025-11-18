Roma, arrivano 175 nuovi attraversamenti pedonali rialzati: ecco tutti i municipi coinvolti
Il programma, contenuto in una memoria approvata lo scorso 13 novembre e firmata dall’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, sarà finanziato con 24,5 milioni di euro
Roma si prepara a cambiare volto, un attraversamento alla volta. La Giunta capitolina ha infatti dato il via libera alla realizzazione di 175 nuovi attraversamenti pedonali rialzati, un maxi–intervento diffuso su tutta la città che punta a rendere le strade più sicure per residenti, studenti e pedoni.
Il programma, contenuto in una memoria approvata lo scorso 13 novembre e firmata dall’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, sarà finanziato con 24,5 milioni di euro provenienti dagli avanzi di mutuo. Una cifra importante che permetterà di avviare decine di cantieri in tutti i Municipi.
L’intervento arriva a un anno dall’approvazione unanime, in Assemblea capitolina, della delibera promossa dal presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola, che fissava le linee guida per uniformare gli attraversamenti rialzati in tutta la città.
Non più interventi isolati e difformi, dunque, ma piattaforme con caratteristiche standard, lunghe tra i 10 e i 12 metri, installate soprattutto sulle strade urbane di quartiere e su quelle locali, indipendentemente dal flusso di traffico.
L’obiettivo è duplice: rallentare le auto e proteggere chi cammina. Oltre ai rialzi, infatti, gli attraversamenti saranno corredati da elementi di moderazione della velocità – come restringimenti di carreggiata – e da nuovi impianti di illuminazione, fondamentali per la visibilità notturna.
Con la memoria appena approvata, la Giunta ha incaricato il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di avviare l’intera fase progettuale ed esecutiva, rispettando i limiti delle risorse previste nel piano degli investimenti.
Di seguito, strada per strada, l’elenco completo delle 175 nuove opere suddivise per Municipio (come da documento ufficiale approvato):
MUNICIPIO I
Via Marsilio Ficino / Via San Tommaso d’Aquino
Via del Teatro di Marcello / Via Montanara (Incidente mortale)
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 26 – Scuola Franchetti
Viale Giotto 15
Via Galvani 6 (Scuola Cattaneo)
Via Tommaso Campanella / Via Trionfale
Via Giovanni Branca
Piazza Vittorio – Incrocio Metro Vittorio Emanuele
Via Monte Oppio 34
MUNICIPIO II
Via Pisa / Via Livorno
Viale de Cubertin – fronte Auditorium
Lungotevere Flaminio – prossimità ponte della Musica
Viale Maresciallo Pilsudski – ingresso Villa Glori
Via Lanciani 29
Via Stamira (IC Fratelli Bandiera)
MUNICIPIO III
Via Comano (Scuola infanzia comunale)
Via Seggiano 35 (Scuola Elementare J. Piaget)
Viale Adriatico 140 (IC Montessori)
Piazza P.C. Talenti – da viale Jonio verso via E. Romagnoli
Via Pian di Scò 4
Via Pian di Scò 28
Via Montegallo 19
Via dello Scalo di Settebagni 45 (Scuola infanzia Giovanni Paolo I)
Via Rina De Liguoro 51 (IC Bruno Munari)
Via Vaglia 25 (ISS Archimede-Pacinotti)
Via Val di Lanzo 108 – Piazza Capri
Via Montegallo 102 e 112
Via Conca d’Oro 206 – ingresso Parco delle Valli
Via Castel Giubileo (IC Carlo Levi)
MUNICIPIO IV
Viale Marx / Piazzale Hegel (scuola Giovanni Falcone)
Via Casal Bianco / Via Colleverde – fermata bus ID 78297
Via Guglielmo Lozzia 72 – Nido “Il Giardino degli Aranci”
Via Corropoli 133 – Scuola infanzia “Case Rosse”
Via Valle Castellana 27/29 – Scuola primaria Nino Manfredi
Via Fausto Gullo / Via Spataro
Via Castel Boverano 51
Via Gasai Bianco 90
Piazza Paolo Rossi – ingresso scuole
Via Donato Menichella (tra civico 30 e Hotel Imperatori)
Via Donato Menichella – tra edicola e supermercato
Via Fabriano / Via Corinaldo – scuola Gandhi
MUNICIPIO V
Via Alberto da Giussano
Via dei Castani / Via dei Glicini
Via dei Castani / Piazza dei Mirti
Via Delia 46
Via De Magistris / Via De Agostini
Via Alessandrino 585 o 596
Via Alessandrino 746
Piazza San Felice da Cantalice 8A / Via dei Castani
MUNICIPIO VI
Via Fosso dell’Osa 560
Via dei Giardinetti 85 – IC Martin Luther King
Via S. Biagio Platani 3 – plesso scolastico
Via Prataporci 52
Via della Lite 94 (Torre Jacova)
Via Casale del Finocchio 54 – I.C. Elisa Scala
Via P. Belon 143 – fronte scuola
Via Fontanile di Carcaricola 17 (zona università)
Via della Riserva Nuova 261 (vicino parco)
Via di Tor Vergata – fronte Carrefour
Via Tor Vergata 67 – farmacia Ponzi
Via Ortona dei Marsi 17
Via dell’Archeologia 139 – IC Melissa Bassi
Largo Mengaroni 10
Via Don Primo Mazzolari 183
Via Don Primo Mazzolari 89 – nido comunale
Via Modolo 80
Via Capestrano 2
Via Degas 98
Via Degas 38
MUNICIPIO VII
Via Raimondo Scintu – Piscine di Torre Spaccata
Via Acireale 2 – scuola Diaz
Via Etruria / Via Mondovì
Via Filippo Serafini – nido comunale
Via Stefano Oberto – mercato Cinecittà Est
Via del Muro di Unari – scuola Ponte Unari
Via della Stazione di Ciampino – ingresso ASL-CSAP
Via Selinunte / Via del Quadraro – scuola Salvo D’Acquisto
Via Antonio Ciamarra 38 – fermata bus / giornalaio
Via Marco Fulvio Nobiliare / Via Tarquinio Collatino – scuola Piaget Diaz
Via Alessandro della Seta 40 – chiesa
Via Campo Farnia 11O
Circonvallazione Appia 126
Viale Antonio Ciamarra 129
Via Biagio Petrocelli 156
Viale Antonio Ciamarra 43
Via Giuseppe Salvioli 20 – scuola Italo Svevo
Via Massimo Severo Giannini
Largo Riccardo Monaco / Largo Andrea Berardi
Via di Torre Spaccata / Largo Caduti di El Alamein
Via del Quadraro 32
Via di Capannelle 102
Via Settemetri / Torre di Morena
Via Petrocelli / Via Capograssi
Via Schiavonetti – fronte parrocchia S. Mario
MUNICIPIO VIII
Via Ferruzzi / Via di Fonte Meravigliosa
Via Pellegrino Matteucci – fronte parco
Via del Serafico / Via Padre Lais – scuola
Via Pincherle – scuola Livio Tempesta
Via dell’Arcadia / Via delle Accademie / Via dell’Accademia Peloritana
Via Giuseppe Berto 160–178 – scuole primarie e secondarie
Via Antonino Pio 84 – scuola Malaspina
Scuola Biagi–D’Antona – via di Grotta Perfetta 615
Piazza Damiano Sauli 1 – scuola Cesare Battisti
Via Macinghi Strozzi – scuola secondaria
Via Erminio Spalla – ambo i lati
Via Lilia – fronte “Stile Osteria”
Via del Porto Fluviale / Riva Ostiense
Via di Vigna Murata / Via Grotte d’Arcaccia
Via Antonio Pio
Via Baldovinetti 65
Via Andrea di Buonaiuto 16 – scuola Montezemolo
Via Duccio di Buoninsegna 50
MUNICIPIO IX
Via Moravia 280
Via Pio Emanuelli 33–45
Via Alfredo Capelli – nuova struttura
Via Kobler / Via Mead
Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione / Via Renzini
Viale Ignazio Silone 100 – Consultorio/ASL
Viale Camilla Sabatini – IC Ricci
Via Frignani 97
Via Fiume Giallo 390 – nido Papero Giallo
Via Millevoi 800 – scuole infanzia/primaria
Via Cesare Pavese / Largo Dino Buzzati – scuole + parrocchia
Via Govoni – tratto tra Campanile e Cesare Pavese
MUNICIPIO X
Via Giuseppe Micali 193
Via Passeroni – ingresso Ospedale Grassi
Via Domenico Baffigo / Via del Sommergibile
Viale di Castel Porziano / Via F. Cilea–Via Torcegno
Via di Acilia / Via G. Usellino
Via dei Promontori – Chiesa S.M. Stella Maris
Via delle Saline
Via dei Romagnoli – Piazza Gregoriopoli
Via Isole Salomone / Via delle Molucche–Caroline
Via delle Molucche / Via Caroline / Via Salomone
Via Macchia di Saponara / Via Archilao da Mileto / Via Aristonico (incidente mortale)
Via Luigi Pernier – Tatti Soccer School
Via Giovanni Battista Bettero – IC Mar dei Caraibi
Via di Prato Cornelio – tra Bernasconi e Sartorelli
Via di Saponara / Via F.S. Altamura
MUNICIPIO XI
Via Mazzacurati – Parrocchia S. Paolo della Croce
Via Monte Cucco 131
Via Generale Crocco 55
Via Greve – IC Onofri + materna
Via Benucci 39 – nido
MUNICIPIO XII
Via di Monteverde / Rosa Govona
Viale dei Quattro Venti 267
Via di San Pancrazio / Piazza San Pancrazio – ingresso Villa Pamphilj
Via Aurelia Antica 183
Via Vitellia / Donna Olimpia – accesso villa
Via del Casaletto 8 – nido “Cocco e Drilli”
Via Portuense 45
Via Portuense 82
IC Piazza Forlanini – via di Valtellina 50
Via dei Brusati 66
Viale di Villa Pamphilj 2 – scuola Divino Amore
MUNICIPIO XIII
Via Gaetano Mazzoni 85 – Ex Fabbrica Campari
Via Gregorio XI / Via Giorgio del Vecchio – scuola
Via Santa Seconda 21 – nido
Via Suor Maria Agostina / Via Serravalle Scrivia
Vicolo di Casalotti 3
Via Pietro Ubaldo Angeletti
MUNICIPIO XIV
Via del Podere Fiume / Via Valle dei Fontanili
Via dell’Acquedotto del Peschiera
Via Prisciano 1
Via Proba Petronia 13 – attraversamento ciclopedonale
MUNICIPIO XV
Via di Grottarossa – ufficio postale
Via della Giustiniana 79 – accesso IC Karol Wojtyla
Viale Galvano della Volpe – Piano di zona
Via Gemona del Friuli – scuola IC Fontana
Via della Stazione di Cesano 532 – fermata TPL 76093
Via Flaminia 627
Via Anguillarese 250 – scuola Osteria Nuova
Via di Baccanello 333 / Via Orrea
Via della Giustiniana 79 – accesso IC Karol Wojtyla
Via della Farnesina / Via Ettore Mambretti – nido comunale Farnesina
