Roma, arrivano 175 nuovi attraversamenti pedonali rialzati: ecco tutti i municipi coinvolti

Roma si prepara a cambiare volto, un attraversamento alla volta. La Giunta capitolina ha infatti dato il via libera alla realizzazione di 175 nuovi attraversamenti pedonali rialzati, un maxi–intervento diffuso su tutta la città che punta a rendere le strade più sicure per residenti, studenti e pedoni.

Il programma, contenuto in una memoria approvata lo scorso 13 novembre e firmata dall’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, sarà finanziato con 24,5 milioni di euro provenienti dagli avanzi di mutuo. Una cifra importante che permetterà di avviare decine di cantieri in tutti i Municipi.

L’intervento arriva a un anno dall’approvazione unanime, in Assemblea capitolina, della delibera promossa dal presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola, che fissava le linee guida per uniformare gli attraversamenti rialzati in tutta la città.

Non più interventi isolati e difformi, dunque, ma piattaforme con caratteristiche standard, lunghe tra i 10 e i 12 metri, installate soprattutto sulle strade urbane di quartiere e su quelle locali, indipendentemente dal flusso di traffico.

L’obiettivo è duplice: rallentare le auto e proteggere chi cammina. Oltre ai rialzi, infatti, gli attraversamenti saranno corredati da elementi di moderazione della velocità – come restringimenti di carreggiata – e da nuovi impianti di illuminazione, fondamentali per la visibilità notturna.

Con la memoria appena approvata, la Giunta ha incaricato il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di avviare l’intera fase progettuale ed esecutiva, rispettando i limiti delle risorse previste nel piano degli investimenti.

Di seguito, strada per strada, l’elenco completo delle 175 nuove opere suddivise per Municipio (come da documento ufficiale approvato):

MUNICIPIO I

Via Marsilio Ficino / Via San Tommaso d’Aquino

Via del Teatro di Marcello / Via Montanara (Incidente mortale)

Piazza Gian Lorenzo Bernini, 26 – Scuola Franchetti

Viale Giotto 15

Via Galvani 6 (Scuola Cattaneo)

Via Tommaso Campanella / Via Trionfale

Via Giovanni Branca

Piazza Vittorio – Incrocio Metro Vittorio Emanuele

Via Monte Oppio 34

MUNICIPIO II

Via Pisa / Via Livorno

Viale de Cubertin – fronte Auditorium

Lungotevere Flaminio – prossimità ponte della Musica

Viale Maresciallo Pilsudski – ingresso Villa Glori

Via Lanciani 29

Via Stamira (IC Fratelli Bandiera)

MUNICIPIO III

Via Comano (Scuola infanzia comunale)

Via Seggiano 35 (Scuola Elementare J. Piaget)

Viale Adriatico 140 (IC Montessori)

Piazza P.C. Talenti – da viale Jonio verso via E. Romagnoli

Via Pian di Scò 4

Via Pian di Scò 28

Via Montegallo 19

Via dello Scalo di Settebagni 45 (Scuola infanzia Giovanni Paolo I)

Via Rina De Liguoro 51 (IC Bruno Munari)

Via Vaglia 25 (ISS Archimede-Pacinotti)

Via Val di Lanzo 108 – Piazza Capri

Via Montegallo 102 e 112

Via Conca d’Oro 206 – ingresso Parco delle Valli

Via Castel Giubileo (IC Carlo Levi)

MUNICIPIO IV

Viale Marx / Piazzale Hegel (scuola Giovanni Falcone)

Via Casal Bianco / Via Colleverde – fermata bus ID 78297

Via Guglielmo Lozzia 72 – Nido “Il Giardino degli Aranci”

Via Corropoli 133 – Scuola infanzia “Case Rosse”

Via Valle Castellana 27/29 – Scuola primaria Nino Manfredi

Via Fausto Gullo / Via Spataro

Via Castel Boverano 51

Via Gasai Bianco 90

Piazza Paolo Rossi – ingresso scuole

Via Donato Menichella (tra civico 30 e Hotel Imperatori)

Via Donato Menichella – tra edicola e supermercato

Via Fabriano / Via Corinaldo – scuola Gandhi

MUNICIPIO V

Via Alberto da Giussano

Via dei Castani / Via dei Glicini

Via dei Castani / Piazza dei Mirti

Via Delia 46

Via De Magistris / Via De Agostini

Via Alessandrino 585 o 596

Via Alessandrino 746

Piazza San Felice da Cantalice 8A / Via dei Castani

MUNICIPIO VI

Via Fosso dell’Osa 560

Via dei Giardinetti 85 – IC Martin Luther King

Via S. Biagio Platani 3 – plesso scolastico

Via Prataporci 52

Via della Lite 94 (Torre Jacova)

Via Casale del Finocchio 54 – I.C. Elisa Scala

Via P. Belon 143 – fronte scuola

Via Fontanile di Carcaricola 17 (zona università)

Via della Riserva Nuova 261 (vicino parco)

Via di Tor Vergata – fronte Carrefour

Via Tor Vergata 67 – farmacia Ponzi

Via Ortona dei Marsi 17

Via dell’Archeologia 139 – IC Melissa Bassi

Largo Mengaroni 10

Via Don Primo Mazzolari 183

Via Don Primo Mazzolari 89 – nido comunale

Via Modolo 80

Via Capestrano 2

Via Degas 98

Via Degas 38

MUNICIPIO VII

Via Raimondo Scintu – Piscine di Torre Spaccata

Via Acireale 2 – scuola Diaz

Via Etruria / Via Mondovì

Via Filippo Serafini – nido comunale

Via Stefano Oberto – mercato Cinecittà Est

Via del Muro di Unari – scuola Ponte Unari

Via della Stazione di Ciampino – ingresso ASL-CSAP

Via Selinunte / Via del Quadraro – scuola Salvo D’Acquisto

Via Antonio Ciamarra 38 – fermata bus / giornalaio

Via Marco Fulvio Nobiliare / Via Tarquinio Collatino – scuola Piaget Diaz

Via Alessandro della Seta 40 – chiesa

Via Campo Farnia 11O

Circonvallazione Appia 126

Viale Antonio Ciamarra 129

Via Biagio Petrocelli 156

Viale Antonio Ciamarra 43

Via Giuseppe Salvioli 20 – scuola Italo Svevo

Via Massimo Severo Giannini

Largo Riccardo Monaco / Largo Andrea Berardi

Via di Torre Spaccata / Largo Caduti di El Alamein

Via del Quadraro 32

Via di Capannelle 102

Via Settemetri / Torre di Morena

Via Petrocelli / Via Capograssi

Via Schiavonetti – fronte parrocchia S. Mario

MUNICIPIO VIII

Via Ferruzzi / Via di Fonte Meravigliosa

Via Pellegrino Matteucci – fronte parco

Via del Serafico / Via Padre Lais – scuola

Via Pincherle – scuola Livio Tempesta

Via dell’Arcadia / Via delle Accademie / Via dell’Accademia Peloritana

Via Giuseppe Berto 160–178 – scuole primarie e secondarie

Via Antonino Pio 84 – scuola Malaspina

Scuola Biagi–D’Antona – via di Grotta Perfetta 615

Piazza Damiano Sauli 1 – scuola Cesare Battisti

Via Macinghi Strozzi – scuola secondaria

Via Erminio Spalla – ambo i lati

Via Lilia – fronte “Stile Osteria”

Via del Porto Fluviale / Riva Ostiense

Via di Vigna Murata / Via Grotte d’Arcaccia

Via Antonio Pio

Via Baldovinetti 65

Via Andrea di Buonaiuto 16 – scuola Montezemolo

Via Duccio di Buoninsegna 50

MUNICIPIO IX

Via Moravia 280

Via Pio Emanuelli 33–45

Via Alfredo Capelli – nuova struttura

Via Kobler / Via Mead

Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione / Via Renzini

Viale Ignazio Silone 100 – Consultorio/ASL

Viale Camilla Sabatini – IC Ricci

Via Frignani 97

Via Fiume Giallo 390 – nido Papero Giallo

Via Millevoi 800 – scuole infanzia/primaria

Via Cesare Pavese / Largo Dino Buzzati – scuole + parrocchia

Via Govoni – tratto tra Campanile e Cesare Pavese

MUNICIPIO X

Via Giuseppe Micali 193

Via Passeroni – ingresso Ospedale Grassi

Via Domenico Baffigo / Via del Sommergibile

Viale di Castel Porziano / Via F. Cilea–Via Torcegno

Via di Acilia / Via G. Usellino

Via dei Promontori – Chiesa S.M. Stella Maris

Via delle Saline

Via dei Romagnoli – Piazza Gregoriopoli

Via Isole Salomone / Via delle Molucche–Caroline

Via delle Molucche / Via Caroline / Via Salomone

Via Macchia di Saponara / Via Archilao da Mileto / Via Aristonico (incidente mortale)

Via Luigi Pernier – Tatti Soccer School

Via Giovanni Battista Bettero – IC Mar dei Caraibi

Via di Prato Cornelio – tra Bernasconi e Sartorelli

Via di Saponara / Via F.S. Altamura

MUNICIPIO XI

Via Mazzacurati – Parrocchia S. Paolo della Croce

Via Monte Cucco 131

Via Generale Crocco 55

Via Greve – IC Onofri + materna

Via Benucci 39 – nido

MUNICIPIO XII

Via di Monteverde / Rosa Govona

Viale dei Quattro Venti 267

Via di San Pancrazio / Piazza San Pancrazio – ingresso Villa Pamphilj

Via Aurelia Antica 183

Via Vitellia / Donna Olimpia – accesso villa

Via del Casaletto 8 – nido “Cocco e Drilli”

Via Portuense 45

Via Portuense 82

IC Piazza Forlanini – via di Valtellina 50

Via dei Brusati 66

Viale di Villa Pamphilj 2 – scuola Divino Amore

MUNICIPIO XIII

Via Gaetano Mazzoni 85 – Ex Fabbrica Campari

Via Gregorio XI / Via Giorgio del Vecchio – scuola

Via Santa Seconda 21 – nido

Via Suor Maria Agostina / Via Serravalle Scrivia

Vicolo di Casalotti 3

Via Pietro Ubaldo Angeletti

MUNICIPIO XIV

Via del Podere Fiume / Via Valle dei Fontanili

Via dell’Acquedotto del Peschiera

Via Prisciano 1

Via Proba Petronia 13 – attraversamento ciclopedonale

MUNICIPIO XV

Via di Grottarossa – ufficio postale

Via della Giustiniana 79 – accesso IC Karol Wojtyla

Viale Galvano della Volpe – Piano di zona

Via Gemona del Friuli – scuola IC Fontana

Via della Stazione di Cesano 532 – fermata TPL 76093

Via Flaminia 627

Via Anguillarese 250 – scuola Osteria Nuova

Via di Baccanello 333 / Via Orrea

Via della Giustiniana 79 – accesso IC Karol Wojtyla

Via della Farnesina / Via Ettore Mambretti – nido comunale Farnesina

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.