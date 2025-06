Roma, blitz dei carabinieri all’Eur contro la prostituzione: scattano le prime sanzioni

Prosegue il giro di vite contro il degrado urbano nel quartiere Eur, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, su impulso del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e in attuazione delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno intensificato i controlli sul territorio, puntando i riflettori sul fenomeno della prostituzione su strada.

Nelle scorse giornate, i militari hanno condotto una serie di servizi mirati in zone sensibili come via Dodecaneso, viale Tupini e viale Murri. È qui che sono stati sorpresi e identificati quattro cittadini romeni — tre donne e un uomo — mentre si prostituivano in strada, in violazione delle norme che regolano il decoro e la sicurezza urbana.

Per tutti è scattata una sanzione amministrativa da 100 euro e la contestazione del Daspo urbano, previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 14/2017, che vieta lo stazionamento in aree pubbliche qualora questo impedisca la libera fruizione degli spazi. Contestualmente è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore dalle aree interessate.

Le attività rientrano in un più ampio piano di contrasto al degrado urbano, che mira a restituire sicurezza e vivibilità agli spazi pubblici, con un focus particolare sulle zone ad alta frequentazione sia residenziale che commerciale.

