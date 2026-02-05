Roma celebra le sue leggende sportive: premiate in Campidoglio le società centenarie

Oggi il Campidoglio ha fatto da cornice a un omaggio speciale alle società sportive romane che hanno superato il secolo di vita.

L’iniziativa, promossa dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina con il supporto del Coni Lazio e di Unasci, ha voluto riconoscere il ruolo educativo, sociale e culturale di realtà che hanno accompagnato generazioni di cittadini e atleti.

Alla cerimonia hanno partecipato la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport e Moda Alessandro Onorato, il presidente della commissione Sport Ferdinando Bonessio, il delegato Coni Roma Andrea Burlandi e il presidente del Cip Lazio Giuseppe Andreana.

Il riconoscimento è stato dedicato alla memoria di Gilberto Pascucci, figura autorevole e profondamente rispettata nel panorama sportivo romano.

«Con questo premio Roma Capitale rende il giusto tributo a società che rappresentano una parte viva dell’identità cittadina — ha dichiarato la presidente Celli —. Sono realtà che hanno attraversato fasi storiche diverse e accompagnato lo sviluppo della Capitale, diventando presidi educativi e sociali fondamentali. Lo sport è cultura, inclusione e futuro: queste associazioni trasmettono valori come rispetto, lealtà e spirito di squadra. A tutte loro va la nostra gratitudine».

La presidente ha annunciato inoltre che si sta lavorando a una proposta di delibera per istituire un albo comunale delle società centenarie e per celebrare ogni anno la Giornata dello Sport, il 12 settembre.

Tra le realtà premiate figurano nomi storici come il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, l’Accademia d’Armi Musumeci Greco 1878, il Tiro a Segno Nazionale – Sezione Roma, la Società Ginnastica Roma, il Circolo Canottieri Aniene, la S.S. Lazio, il Tennis Club Parioli, il Club Alpino Italiano – Sezione Roma, la Lega Navale Italiana – Sezione di Roma, oltre a numerosi club storici di calcio, nuoto, golf e motori come l’Aero Club di Roma e l’Automobile Club di Roma.

Un riconoscimento che va oltre il mero sport: un tributo alla memoria, alla tradizione e a chi ha contribuito a fare dello sport romano un punto di riferimento educativo e sociale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.