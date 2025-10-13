Roma celebra Pasolini con PPP Visionario: due mesi di eventi per riscoprire il poeta delle borgate

Cinquanta anni dopo la sua tragica scomparsa, Pier Paolo Pasolini torna a vivere nella città che più di ogni altra ha plasmato la sua poesia, la sua rabbia e la sua profezia.

Dal 15 ottobre al 15 dicembre, Roma ospita PPP Visionario, la più grande rassegna mai dedicata all’autore di Accattone e Ragazzi di vita: oltre cento appuntamenti tra teatro, cinema, musica, incontri, sport e mostre diffusi nei quartieri che hanno segnato la sua vita e la sua opera.

“È un percorso corale, un viaggio nella Roma di Pasolini e nel suo pensiero ancora vivo”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, presentando l’iniziativa in Campidoglio insieme all’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio. “Non è solo un tributo, ma un modo per continuare a confrontarci con la sua visione lucida e profetica della modernità”.

Pasolini tra centro e periferie: un racconto urbano

Il programma di PPP Visionario attraversa l’intera città, con un itinerario che lega Tor Bella Monaca e Garbatella, Quarticciolo e Verano, Ostia e il Porto di Roma, fino ai luoghi simbolo della tragedia e della memoria.

Un omaggio diffuso che coinvolge le principali istituzioni culturali cittadine – dal Teatro di Roma alla Fondazione Cinema per Roma, da Biblioteche di Roma a Fondazione Musica per Roma – e decine di associazioni, compagnie e artisti.

Tra i tanti nomi in programma: Sonia Bergamasco, Ascanio Celestini, Enzo Cosimi, Marco Damilano, Elio Germano, Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio, Filippo Timi, Jasmine Trinca, Martin Scorsese, Teho Teardo, Massimo Zamboni e molti altri.

Gli eventi di punta

Tra gli appuntamenti più attesi spicca l’incontro tra Martin Scorsese (in collegamento) e Padre Antonio Spadaro, dedicato al rapporto tra il cinema di Pasolini e i Vangeli.

Il Cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti ospiterà poi un ciclo di proiezioni e incontri sul regista bolognese.

Il Teatro Tor Bella Monaca accoglierà Pasolini. Una storia romana con Massimo Popolizio, mentre al Teatro Argentina il 1° dicembre arriverà Scopate sentimentali di Filippo Timi, accompagnato dalla musica di Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte.

Alla Casa del Cinema è già visitabile fino al 30 novembre la mostra Franco Pinna e Pier Paolo Pasolini – Viaggio al termine del Mandrione.

Il 1° novembre al MACRO sarà in scena Una disperata vitalità di Enzo Cosimi, e il giorno successivo, data simbolica dell’anniversario, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà Pasolini da cambiare, di e con Ascanio Celestini e Marco Damilano.

Il Pasolini sportivo

Non poteva mancare l’omaggio al Pasolini calciatore. Il 31 ottobre lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” ospiterà la Corsa di Miguel – Staffetta Pasolini, organizzata con le scuole superiori di Roma.

Il 1° novembre, nello stesso stadio, si disputerà il quadrangolare PPP50: Pasolini gioca ancora con la Nazionale Attori (fondata da Pasolini stesso e in cui giocheranno anche Ninetto Davoli e Matteo Garrone), la Nazionale Giornalisti, gli Scrittori dell’Osvaldo Soriano International e la squadra del Campidoglio FC.

Ostia, cuore della memoria

All’Idroscalo di Ostia, luogo della sua morte, si concentreranno i momenti più intensi del programma: partite, letture, incontri con i “Ragazzi del ’75”, reading poetici e un grande evento finale con gli Stati Generali dell’Idroscalo il 2 novembre.

Scarica il PROGRAMMA.

