Roma chiude un capitolo: la peste suina è sconfitta. Il Lazio fuori dalla zona rossa

Roma, dopo quasi tre anni di battaglia contro la peste suina africana, può finalmente festeggiare: l’epidemia è estirpata.

Un risultato che arriva con l’annuncio ufficiale di un comunicato congiunto emesso dalla Struttura commissariale alla Peste suina africana (Psa), dalla Direzione generale della salute animale del Ministero della Salute, e dal Ministero delle Politiche Agricole.

La notizia arriva dopo una lunga attesa, con la sessione del Comitato permanente della Salute e benessere animale tenutasi oggi a Bruxelles.

Durante la riunione, è stato approvato l’atto che sancisce la revoca delle zone soggette a restrizioni, che erano state instaurate a maggio 2022 a causa dell’emergenza.

Lotta senza sosta per contenere la malattia

Dopo oltre un anno di interventi urgenti, finalmente si può affermare che la peste suina non è più una minaccia. In questo lungo periodo, una vasta rete di attori istituzionali e locali ha lavorato in sinergia, tra cui il mondo venatorio, le aree protette, e molti altri soggetti coinvolti che hanno combattuto fianco a fianco.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha espresso il suo apprezzamento per l’efficace cooperazione tra la Regione Lazio, la Città Metropolitana, e il settore veterinario, e ha voluto ringraziare anche la popolazione che ha risposto prontamente alle misure.

Non è mancato il riconoscimento al fondamentale lavoro svolto a livello locale per impedire la diffusione del virus.

Anche Francesco Lollobrigida, ministro delle Politiche Agricole, ha eloggiato il risultato, sottolineando come questo traguardo rappresenti una vittoria per il settore agricolo italiano, duramente colpito dalle restrizioni.

“Un passo fondamentale per la ripresa”, ha dichiarato il ministro, riferendosi alle difficoltà superate durante il periodo critico.

Fuga dal pericolo: la fine dell’incubo della peste suina

La crisi della peste suina ha avuto inizio nell’aprile 2022, quando furono rinvenuti i primi cinghiali morti nel nord di Roma.

I test di laboratorio rivelarono la presenza del virus, che ha causato la chiusura di alcune aree, tra cui la Riserva naturale dell’Insugherata.

A partire da quel momento, le autorità avevano attivato misure drastiche, come l’istituzione delle zone rosse per fermare la diffusione.

Oggi, però, la Capitale si lascia alle spalle questo periodo di emergenza. Sebbene il pericolo immediato sia stato controllato, le istituzioni restano vigili per scongiurare una possibile reintroduzione del virus in futuro.

Il Ministero della Salute continuerà a monitorare il territorio e a coordinarne la gestione per evitare che nuovi focolai possano sorgere.

Il futuro resta sotto controllo

Anche se la peste suina è ormai sconfitta, la guerra non è finita. Le istituzioni, infatti, rimarranno pronte a intervenire prevenendo nuovi focolai, attraverso strategie di monitoraggio e controllo.

Questo è un segnale di speranza, ma anche una sfida che richiede l’impegno continuo di tutti.

Roma tira un sospiro di sollievo, ma la lotta non si ferma qui: la sicurezza sanitaria deve continuare a essere una priorità assoluta per la capitale e per tutta la regione Lazio.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.