Roma, controesodo da bollino rosso: traffico intenso tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre

Il weekend tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre si preannuncia come un vero e proprio controesodo estivo da bollino rosso. Con la fine delle ferie, i romani si preparano a tornare in città, dove ad attenderli ci sarà ancora una Roma in fermento, con molti cantieri aperti in vista del Giubileo.

Tuttavia, ci sono anche buone notizie. La Tangenziale Est è stata riaperta con una settimana di anticipo, offrendo un po’ di sollievo per chi si sposta in auto. Per chi invece utilizza i mezzi pubblici, la Metro A è tornata operativa sulla tratta Termini-Battistini già dal 26 agosto.

Il controesodo sarà caratterizzato da tre giornate di traffico intenso, con il picco che potrebbe iniziare già dal tardo pomeriggio di oggi.

Secondo Anas, le strade più congestionate saranno il Grande Raccordo Anulare, la A91 Roma-Fiumicino, la Pontina e l’Appia, principali arterie di collegamento tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

La maggiore concentrazione di veicoli è prevista tra le 8 e le 18, con il traffico agevolato dal divieto di transito per i veicoli pesanti, in vigore dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.

