Roma, due nuovi BRT contro il traffico: bus elettrici da Ostia all’EUR e da Battistini a Casalotti

Una svolta per superare la morsa del traffico che ogni giorno paralizza migliaia di pendolari tra il mare e la periferia ovest della Capitale.

Roma spinge sull’acceleratore della mobilità sostenibile e mette a segno due passaggi decisivi per l’introduzione dei Bus Rapid Transit (BRT): veri e propri sistemi di trasporto rapido su gomma, capaci di muoversi su corsie totalmente riservate con la frequenza e la capienza di una linea metropolitana.

I due progetti riguardano altrettante direttrici nevralgiche della mobilità cittadina: l’asse Ostia-EUR, pensato per snellire la Via Cristoforo Colombo, e il collegamento Battistini-Casalotti, destinato a liberare dall’incubo delle code l’intero quadrante di via Boccea.

A sbloccare l’iter progettuale è l’arrivo delle risorse finanziarie: 500mila euro stanziati dal Campidoglio nell’ultimo assestamento di bilancio per lo studio di fattibilità del tragitto verso il litorale, a cui si aggiungono i 400mila euro erogati dalla Regione Lazio per la progettazione dell’infrastruttura nel Municipio XIII.

Da Ostia all’EUR: un corridoio verde lungo la Colombo

La nuova linea tra il mare e l’EUR nasce per offrire un’alternativa rapida e pulita all’auto privata, affiancandosi alla ferrovia Metromare e alleggerendo la pressione sulla Colombo. I mezzi, 100% elettrici e capaci di trasportare fino a 4.000 passeggeri l’ora per senso di marcia con passaggi ogni 5 minuti, correranno su una sede propria senza interferenze con la viabilità ordinaria.

Partendo dal nodo di scambio con la Metro B a EUR Fermi, il tracciato toccherà snodi chiave come Mostacciano (servendo l’ospedale IFO-San Gallicano), Mezzocammino, Vitinia, Acilia e Casal Palocco-Infernetto, fino ad attestarsi a Ostia Centro.

Battistini-Casalotti: 5 chilometri di corsia protetta per battere la stasi di via Boccea

Sul fronte ovest, la tratta tra la stazione della Metro A di Battistini e piazza Ormea a Casalotti si svilupperà per 5 chilometri, di cui circa l’80% in sede completamente protetta.

Con vettori snodati da 18 metri e passaggi cadenzati ogni 4 minuti nelle ore di punta, i tempi di percorrenza stimati scenderanno a circa 16 minuti.

L’opera prevederà tra le 6 e le 7 fermate intermedie e 4 parcheggi di scambio strategici (tra cui Torrevecchia e l’area GRA), garantendo l’interconnessione diretta con la rete della metropolitana.

Campidoglio: «Una risposta concreta per la vita di migliaia di cittadini»

«Poniamo due tasselli fondamentali per la crescita della rete dei trasporti di superficie ad alta capacità», dichiara l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. «I BRT rappresentano un modello efficiente ed ecologico per servire quartieri ad alta densità abitativa. A Casalotti diamo una risposta attesa da anni ai pendolari di via Boccea, mentre verso Ostia creiamo un corridoio preferenziale elettrico che ridurrà l’inquinamento e il traffico sulla Colombo».

Sulla stessa linea il presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola: «Con l’avvio della progettazione del BRT Ostia-EUR diamo corpo a un’infrastruttura fortemente voluta dal territorio e inserita nel PUMS. Immaginiamo un vero e proprio corridoio verde che collegherà Roma al suo mare, offrendo un’alternativa di viaggio sostenibile, moderna ed efficace a lavoratrici e lavoratori».

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