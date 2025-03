Roma investe sullo sport nelle scuole: 48.000 articoli per 300 istituti

Un’ondata di attrezzature sportive sta travolgendo le scuole di Roma: 48.405 nuovi articoli sportivi stanno arrivando in oltre 300 istituti pubblici grazie a un investimento del Campidoglio da 270mila euro.

Un’operazione senza precedenti, che mira a migliorare la qualità dell’attività fisica per migliaia di studenti della Capitale.

Attrezzature nuove per scuole di tutti i municipi

A guidare l’iniziativa è l’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, che ha spiegato l’entità del progetto:

“Stiamo fornendo le scuole di tutta Roma con attrezzature moderne: canestri regolabili, porte da calcio, reti da pallavolo, palloni di ogni genere. L’obiettivo è chiaro: rendere lo sport più accessibile e migliorare le palestre scolastiche”.

Ogni scuola riceverà un pacchetto base di 130 articoli, tra cui palle in schiuma, palloni da volley, corde per saltare, cerchi, pettorine e scalette per l’agilità.

Attrezzature su misura per ogni istituto

Ma il progetto non si ferma a un kit standardizzato.

“Abbiamo chiesto a ogni scuola quali fossero le loro esigenze specifiche, così da fornire attrezzature mirate”, ha spiegato Onorato.

Oltre al pacchetto base, le scuole riceveranno articoli extra in base alle loro richieste: palloni da rugby, basket e calcio, tavoli da ping pong, fischietti, cronometri, tappeti e reti professionali.

Sport inclusivo: attrezzature per studenti con disabilità

Un altro aspetto cruciale dell’iniziativa è l’inclusione. Per garantire a tutti gli studenti l’accesso allo sport, il Campidoglio ha acquistato:

Canestri baskin, per basket inclusivo

Porte da torball, per studenti ipovedenti

Palloni con sonagli, per attività inclusive

“Lo sport deve essere un diritto per tutti”, conclude Onorato.

Un progetto per il futuro dello sport a scuola

Le spedizioni sono iniziate a gennaio e termineranno nelle prossime settimane. Un investimento concreto per il futuro, che permetterà a migliaia di studenti di praticare attività fisica in scuole più attrezzate e inclusive.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.