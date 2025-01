Roma, nessun aumento a 2 euro per il costo del biglietto singolo di atac

A Roma, il futuro dei trasporti pubblici si gioca su nuove regole. È stato finalmente siglato l’accordo tra Atac e Roma Capitale, con un piano che definisce le nuove tariffe per i prossimi tre anni.

Il biglietto della singola corsa che non aumenta

L’aspetto più rilevante? Il tanto discusso aumento del biglietto di corsa singola da 1,50 euro a 2 euro è stato accantonato.

Ma attenzione: se per i romani il biglietto singolo resta invariato, i turisti dovranno fare i conti con l’aumento dei biglietti da 24, 48 e 72 ore, i più usati da chi visita la Capitale.

Il caos che ha coinvolto la proposta di incremento del biglietto singolo è stato superato grazie all’intervento del Governo, che ha messo sul piatto 10 milioni di euro, permettendo così di congelare il prezzo del biglietto di corsa singola.

Ma, come spesso accade, per trovare un equilibrio economico, è stato necessario alzare i prezzi delle tariffe per i turisti.

Con questo provvedimento, Atac punta a raggiungere un ricavo di 334 milioni di euro nel 2025, 332 milioni nel 2026 e 335 milioni nel 2027.

Un aumento necessario per garantire la sostenibilità economica dei trasporti pubblici romani, che rimarranno al centro dell’attenzione, con il supporto anche dei fondi straordinari legati al Giubileo, che dovrebbero portare un contributo extra di 18 milioni di euro.

Le novità

Ma la vera novità riguarda le agevolazioni: confermate quelle per i residenti over 70, che continueranno a viaggiare gratis, ma anche un abbonamento annuale a 50 euro per i giovani under 19.

Nonostante gli aumenti, quindi, il Comune di Roma continuerà a sostenere i più deboli. Con oltre 96.000 card distribuite lo scorso anno, la promozione per i giovani si è rivelata un successo incredibile. Per gli over 70, invece, sono stati rilasciati oltre 12.000 abbonamenti gratuiti.

Il nuovo contratto, inoltre, prevede un potenziamento significativo del servizio, con un obiettivo ambizioso: aumentare i chilometri percorsi dai mezzi pubblici.

Nel 2025, Atac dovrà garantire ben 97,2 milioni di chilometri, con un incremento annuale fino a raggiungere i 99 milioni nel 2027.

Le attenzioni sulla metropolitana capitolina

Particolare attenzione sarà dedicata alla metropolitana, con un rafforzamento della Linea C grazie alla nuova tratta San Giovanni-Colosseo.

L’arrivo di nuovi treni e la manutenzione straordinaria delle linee A e B daranno una spinta fondamentale a questa rivoluzione dei trasporti romani.

Roma si prepara dunque a una stagione di cambiamenti, tra aumenti tariffari per i turisti e nuove opportunità per i residenti.

Un piano che punta ad accrescere la qualità del servizio e a garantire una maggiore efficienza, rispondendo alle sfide della Capitale in vista di un futuro sempre più dinamico e connesso.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.