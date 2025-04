Roma pronta ad accogliere il Giubileo delle persone con disabilità: attesi 10mila pellegrini

Non si ferma il cammino giubilare nella Capitale. Dopo l’emozionante saluto a Papa Francesco e il Giubileo degli Adolescenti, Roma si prepara a vivere un nuovo momento di grande intensità: il Giubileo delle persone con disabilità, in programma da lunedì 28 a martedì 29 aprile.

Saranno circa 10.000 i pellegrini attesi, provenienti da oltre 90 nazioni. Una marea silenziosa e colorata, fatta di volti, storie e speranze, che si muoverà verso il cuore della cristianità: la Porta Santa della Basilica di San Pietro.

Una presenza che abbraccia il mondo intero: dagli Stati Uniti al Congo, dall’Australia all’India, passando per l’Europa e il Sudamerica.

Lunedì mattina il pellegrinaggio verso la Porta Santa aprirà ufficialmente il Giubileo, mentre nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sarà possibile confessarsi grazie alla presenza di sacerdoti appositamente formati per accogliere le persone con disabilità, in un clima di delicatezza e rispetto.

Il momento più solenne sarà alle 17.00, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, con la Santa Messa giubilare presieduta da monsignor Rino Fisichella, responsabile del Giubileo. L’ingresso sarà libero: un abbraccio senza barriere, senza biglietti, solo fede e comunità.

Martedì, il cuore pulsante dell’evento sarà in Piazza San Pietro, con la catechesi e le testimonianze dirette di persone con disabilità, capaci di raccontare la forza della speranza anche nelle prove più dure.

Il pomeriggio si trasformerà poi in una grande festa ai Giardini di Castel Sant’Angelo: musica, sorrisi e storie da tutto il mondo, sotto la conduzione di Rossella Brescia e Rudy Zerbi.

Sul palco saliranno Noemi, band inclusive come Rulli Frulli e Ladri di Carrozzelle, atleti paralimpici come Bebe Vio e Oney Tapia, e l’inconfondibile voce, anche se a distanza, di Giovanni Allevi.

A salutare i partecipanti ci saranno anche il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e monsignor Fisichella.

Non solo celebrazioni e musica: lungo Via della Conciliazione, per tutto il giorno, prenderà vita l’esperienza itinerante “Le Vie della Speranza”, tra stand solidali, racconti di vita e angoli gastronomici accessibili a tutti.

Un Giubileo che vuole essere non solo un momento di fede, ma anche un messaggio universale: la disabilità non è mai un limite, ma una forma diversa di bellezza e resilienza.

