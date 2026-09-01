Roma, riapre la fermata Lepanto della Metro A: conclusi i lavori di restyling

Torna pienamente accessibile ai passeggeri la stazione Lepanto, uno dei principali snodi della linea A della metropolitana di Roma nel quartiere Prati.

Dallo scorso 18 luglio la fermata era stata temporaneamente sbarrata al pubblico per permettere l’esecuzione di un piano articolato di lavori di riqualificazione e restyling degli ambienti interni.

Durante tutto il periodo dei cantieri, i convogli avevano continuato a transitare lungo la tratta senza tuttavia effettuare la sosta per la salita e la discesa dei viaggiatori.

Con il completamento delle opere previste, la circolazione nella stazione riprende regolarmente a servizio di residenti, pendolari e turisti.

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