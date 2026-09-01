Roma riparte, tornano tram e bus: la mappa della mobilità dopo l’estate dei cantieri

Con la fine delle ferie estive, la macchina della mobilità capitolina si prepara al graduale ritorno alla piena operatività.

Roma Capitale e Atac hanno tracciato la tabella di marcia delle prossime settimane per riattivare i collegamenti di superficie, garantire i flussi scolastici e contenere le ripercussioni del traffico causate dai numerosi interventi infrastrutturali sparsi in città.

La mappa della ripartenza per i tram

Il tassello più atteso riguarda il ripristino delle linee su ferro, ferme dal 3 agosto per un imponente pacchetto di cantieri che ha visto la sostituzione di oltre duemila metri di binari e il potenziamento delle infrastrutture elettriche.

L’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha confermato la ripresa progressiva dei convogli:

7 settembre: Riattiva il servizio la linea 3L nella tratta Porta Maggiore-Trastevere, mentre la tratta Porta Maggiore-Valle Giulia (3nav) prosegue provvisoriamente con vetture bus.

21 settembre: Torna interamente operativa su rotaia la linea 8.

5 ottobre: Riprendono a viaggiare sui binari i tram delle linee 5 e 14 nella sola tratta Termini-Porta Maggiore.

19 ottobre: Extension delle linee 5 e 14 sui binari fino a Largo Preneste.

23 novembre: Conclusione del piano di manutenzione straordinaria e ripristino complessivo della rete tranviaria.

I cantieri hanno interessato in particolare la sottostazione di Nomentana — snodo cruciale per consentire l’immissione dei nuovi convogli in arrivo —, oltre agli interventi infrastrutturali curati da Anas allo Scalo di San Lorenzo e a Porta Maggiore.

Bus potenziati, collegamenti scolastici e nuove corse

Sul versante dei bus di superficie, il piano di rafforzamento ha preso il via a fine agosto per arrivare al pieno regime entro il 7 settembre.

Linee scolastiche e piazze pedonali: Dal 10 settembre tornano in attività 51 linee dedicate con oltre 250 corse giornaliere al servizio di più di 80 istituti scolastici. In parallelo, prende il via una nuova tranche del programma sperimentale per le “strade scolastiche” pedonalizzate.

Riorganizzazione ai Campi Sportivi: Dal 14 settembre entra in funzione il nuovo assetto dei collegamenti nella zona della Moschea e di via Pezzana, caratterizzato dal debutto della linea 252 e dalla contestuale revisione dei percorsi dei bus 52 e 168.

Fermate Metro A, bonus abbonamenti e il nodo dei varchi in Centro

Sotto terra, dopo la riapertura della fermata Lepanto avvenuta a fine agosto, si prepara per l’autunno un piano di ammodernamento che coinvolgerà altre dieci stazioni della linea A (da Ponte Lungo a Cinecittà). Sul fronte tariffario, viene riconfermata la misura del pass annuale Metrebus a 50 euro riservato ai giovani residenti tra gli 11 e i 19 anni.

Infine, per impedire che la concentrazione di cantieri nel cuore della città — a partire dallo scavo della Metro C in Piazza Venezia — blocchi del tutto la viabilità, dal 7 settembre al 7 dicembre scatta lo stop ai mezzi merci nel Centro Storico.

I veicoli commerciali non potranno accedere né sostare nella fascia compresa tra le 8.00 e le 18.00, trasferendo il carico e scarico delle merci nelle sole ore serali e notturne.

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