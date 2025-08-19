Roma sostiene le botteghe storiche: fino a 5.000 euro per il commercio tradizionale

Da Roma Capitale arrivano nuove opportunità per chi mantiene viva la tradizione cittadina. Da giugno è online il bando che mette a disposizione contributi economici fino a 5.000 euro per 189 botteghe e attività storiche riconosciute dalla Regione Lazio e iscritte all’Elenco regionale per il 2023.

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale nell’ambito del progetto Come ‘Na Vorta, vuole sostenere il commercio tradizionale della città, offrendo risorse da destinare a spese di affitto, conservazione, restauro e fiscalità locale.

Un’occasione concreta per aiutare quelle realtà che custodiscono la storia e l’identità di Roma, spesso a fatica, tra vecchie insegne e laboratori tramandati di generazione in generazione.

Le domande potranno essere presentate fino al 15 ottobre 2025. Per facilitare la partecipazione, lo scorso 16 giugno l’Assessorato alle Attività Produttive ha organizzato un incontro pubblico, aperto a titolari di botteghe storiche, rappresentanti di mercati storici, associazioni di categoria e cittadini interessati, illustrando tutti i dettagli dell’avviso.

Inoltre, è disponibile un documento con le FAQ, che risponde alle domande più frequenti sull’iniziativa, e tutti i moduli per partecipare si trovano online sulla pagina del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Un’occasione per dare nuovo slancio alle tradizioni romane, sostenendo chi ogni giorno rende viva la storia della città.

