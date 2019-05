Roma Urbs Mundi, è già in moto la macchina organizzativa della 15 km

Si è rimessa in moto la macchina organizzativa della 15 km Roma Urbs Mundi, che si correrà domenica 20 ottobre 2019 sul tradizionale percorso nel cuore del centro storico della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, attraversando piazza Venezia, piazza Del Popolo, piazza di Spagna costeggiando la scalinata di Trinità dei Monti, via dei Fori Imperiali, il Colosseo, le Mura Aureliane, la Piramide Cestia e Porta San Paolo, fino al ritorno su viale Aventino con arrivo all’interno dello Stadio Nando Martellini. Sulla stessa distanza di 15 chilometri è prevista la gara competitiva, riservata ai tesserati, e una non competitiva ludico-sportiva aperta a tutti, anche ai camminatori.

La manifestazione, inserita nel Calendario Fidal ed organizzata dal GSBRun, con il patrocinio di Roma Capitale e Regione Lazio, festeggia quest’anno la 21^ edizione. Passata nelle ultime due stagioni da 10 a 15 chilometri, l’evento ha registrato un clamoroso gradimento da parte dei runners che sono aumentati in maniera esponenziale, passando dai poco più di 2000 iscritti del 2017 ai quasi 4000 dell’ultima edizione, di cui 3232 hanno tagliato il traguardo, con un incremento di oltre il 50%.

La Roma Urbs Mundi è dunque entrata di prepotenza nel cuore dei podisti romani ed anche quest’anno il GSBRun sta preparando grandi novità e sorprese per far sì che si avvicinino all’evento non sono gli appassionati di corsa su strada.

“La distanza di 15 km è “abbordabile” per tutti gli sportivi: per chi già è abituato a correre o a fare sport, è sufficiente qualche settimana di allenamento specifico e la voglia di correre insieme ad altre migliaia di appassionati” dice Laura Duchi, presidente del GSBRun.

PRIME MILLE ISCRIZIONI A 12 EURO :Un incentivo importante sarà quello di offrire ai primi 1000 che prenoteranno il pettorale, l’iscrizione al costo di 12 Euro. Per i successivi 1000 il costo sarà di 14 Euro e da 2000 a 5000 (numero massimo di iscrizioni previste) la quota sarà di 15 Euro. Saranno possibili iscrizioni last minute al Villaggio, il 18 e 19 ottobre, al costo di 18 Euro fino ad esaurimento pettorali.

15 KM FITWALKING: Anche nell’edizione 2019 la Roma Urbs Mundi offre la possibilità ai ‘camminatori’ di partecipare, sullo stesso percorso della prova podistica, alla 15 km Fitwalking: certificata Metodo Fitwalking Maurizio Damilano che avrà come tempo massimo 2h15m. Saranno presenti tre coppie di pacemaker per i camminatori che accompagneranno i partecipanti ad un ritmo controllato e li porteranno al traguardo rispettivamente in 1h45 (7’00/km), 2h00 (8’00/km) e 2h15 (9’00/km)

PROFESSIONAL CORPORATE RUN: Gara nella gara la Professional Corporate Run riservata alle aziende ed inserita nel Professional Corporate Run Championship, un progetto nato per facilitare lo sviluppo della “passione per la corsa” all’interno delle aziende e delle organizzazioni professionali e per condividerla tra i colleghi creando dei momenti di svago e di partecipazione finalizzati al benessere personale e di gruppo. Le aziende interessate a partecipare possono inviare una mail a info@romaurbsmundi.it

MIZUNO SPOSOR TECNICO: Mizuno, uno dei brand più noti e di qualità tecnica nel mondo del running, già dall’anno scorso ha deciso di sposare il progetto legato alla 15 km romana e sarà dunque ancora sponsor tecnico anche della Roma Urbs Mundi 2019. Firmate Mizuno saranno le maglie dei partecipanti, oltre ai premi di categoria e a quelli degli atleti assoluti.

RADIO GLOBO RADIO UFFICIALE: la Roma Urbs Mundi 2019 inaugura una nuova partnership, quella con Radio Globo. La stazione Radio più ascoltata della capitale ha deciso di affiancare gli organizzatori e di farsi voce della 15 km romana. Tante le novità in arrivo che vedranno protagonisti la radio ed i suoi speaker.

Tutte le informazioni sul percorso e sulle iscrizioni sono disponibili sul sito www.romaurbsmundi.it