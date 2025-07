Roma, via libera all’Assestamento di Bilancio 2025: più risorse per casa, welfare, scuole e strade

Roma accelera sul fronte degli investimenti e della spesa sociale. La Giunta capitolina ha approvato la delibera con la Variazione e l’Assestamento di Bilancio 2025, che ora attende il passaggio in Assemblea Capitolina entro la fine del mese.

I numeri sono importanti: 6,5 miliardi di euro di parte corrente e un piano di investimenti che tocca i 6,7 miliardi, a conferma di una stagione di trasformazione che, anche con la fine dei fondi giubilari e del Pnrr, non ha intenzione di rallentare.

“Roma non si ferma – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri – e con questa manovra dimostriamo che il cambiamento avviato è ormai strutturale.”

Scuola e personale: più assunzioni e stabilizzazioni

Una delle priorità del bilancio è il personale: 20 milioni di euro saranno destinati ad alimentare il piano assunzionale di Roma Capitale. Un passaggio fondamentale anche per dare continuità al percorso di stabilizzazione delle precarie nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. I tavoli tecnici per definire tempi e modalità sono già stati fissati.

Sicurezza e servizi: più fondi alla Polizia Locale e alle case famiglia

Per garantire maggiore presenza sul territorio, vengono stanziati 3 milioni di euro in straordinari per gli agenti della Polizia Locale. Un segnale concreto per aumentare l’efficacia dei controlli e migliorare la vivibilità della città.

Non solo: 2,5 milioni andranno alle case famiglia per minori e nuclei madre-bambino, un passo avanti che si somma agli interventi già fatti per disabili e assistenza domiciliare. Altri 2 milioni saranno utilizzati per rafforzare la cura del verde pubblico municipale, affiancando i 12,5 milioni già assegnati ai Municipi.

Energia e risparmi: fronteggiare il caro-bollette

Nel 2025, 15 milioni di euro saranno destinati a coprire i costi energetici degli edifici pubblici. Una voce di spesa imponente e ricorrente, su cui il Campidoglio continua a investire per contenere consumi e razionalizzare la spesa.

Investimenti strategici: strade, scuole, parchi e nuove case popolari

La manovra prevede 110 milioni di risorse comunali per una serie di interventi diffusi su tutto il territorio: sicurezza stradale, attraversamenti pedonali, manutenzione dei marciapiedi e delle “strade scolastiche”, cura di edifici pubblici, teatri, playground e aree verdi.

Ma la novità più rilevante è l’iniezione di 85 milioni di euro per l’acquisto di immobili, di cui 30 destinati all’edilizia residenziale pubblica (Erp), che si sommano ai 60 milioni già previsti. Un segnale forte per rispondere all’emergenza abitativa e rilanciare la presenza pubblica nel mercato immobiliare.

“È una manovra espansiva ma equilibrata – ha sottolineato la Vicesindaca e assessora al Bilancio Silvia Scozzese – frutto di anni di lavoro sulla riscossione e sulla digitalizzazione, che ci permette oggi di scegliere e finanziare le vere priorità della città.”

Prossimi passi: autonomia finanziaria e confronto con il Governo

Il Campidoglio guarda avanti: conti in ordine, una visione chiara, e la volontà di chiedere al Governo maggiore autonomia finanziaria e risorse adeguate per il ruolo e le dimensioni della Capitale.

