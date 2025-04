Run For Autism Jubileum dal 3 all’8 aprile a Roma

Il 2 aprile, si celebra la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’ONU quale occasione fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide quotidiane che le persone con autismo affrontano.

A Roma, da quasi 15 anni, il Progetto Filippide celebra la giornata attraverso un grande evento sportivo partecipato da oltre 600 ragazzi e ragazze con spettro autistico provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni europee ed extraeuropee.

Questo perché lo sport emerge come uno strumento fondamentale per favorire la partecipazione delle persone con disabilità nella società.

L’inclusione attraverso lo sport non si limita alla mera partecipazione, ma si configura come un’opportunità di crescita individuale e di relazione con gli altri, in un contesto che promuove l’uguaglianza e il rispetto reciproco.

Quest’anno, l’evento si svolgerà dal 2 al 8 aprile con diversi appuntamenti, con il clou rappresentato dalla Run For Autism Jubileum – Memorial Viridiana Rotondi in collaborazione con l’ASD Lazio Olimpia Runners Team, la corsa di 10 chilometri alla quale partecipano oltre 3000 runner che, corrono insieme ai ragazzi del Progetto Filippide.

La Corsa che si svolgerà a Roma domenica 6 aprile, in occasione della Giornata mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace.

La rassegna si è aperta oggi, mercoledì 2 aprile, con un convegno all’Università degli Studi di Roma del Foro Italico. Dal 3 al 6 aprile, invece, ci saranno diversi appuntamenti culturali, di spettacolo e sportivi, nello specifico con la World Cup Duet Inclusive Artistic Swimming, prima volta per una rassegna internazionale di nuoto artistico, con l’eccezionale partecipazione delle rappresentative della Russia e di Taiwan, e la 14^ edizione della Run for Autism Jubileum.

La Run For Autism è l’unico esempio in Europa in cui un alto numero di atleti con autismo possono svolgere una competizione sportiva con persone neurotipiche. E’ una corsa integrata dove gli atleti autistici del Progetto Filippide corrono con altri runners senza disabilità, senza nessuna distinzione di pettorale o categoria.

Dopo il via, fissato alle ore 9.30 in Piazza Bocca della Verità, i partecipanti correranno su un tracciato di cinque chilometri, da ripetere due volte per chi partecipa alla 10 chilometri competitiva e non, che si snoderà tra le vie più celebri della capitale quali via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Piazzale del Colosseo fino al ritorno alla Bocca della Verità, luogo di arrivo. Alla gara parteciperà una squadra proveniente dal Libano, grazie all’impegno del contingente italiano che opera in accordo con l’UNIFIL.

Al fianco del Progetto Filippide è coinvolto il Forum Terzo Settore del Lazio con Csv Lazio, nel quadro del Progetto Vol.A in Rete – volontari per il Giubileo, la Regione Lazio, l’Istituto per il Credito Sportivo e Cultura e la FISDIR che hanno concesso il Patrocinio, la Fondazione Entain per la Wolrd Cup e, come sempre IN’S che fornirà gratuitamente una parte dei prodotti ai partecipanti. L’evento vede la stretta collaborazione con l’Assessore allo sport del Comune di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Di rilievo anche la partecipazione di alcuni Gruppi Sportivi di aziende, quali Autostrade per l’Italia e Cassa Depositi e Prestiti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.