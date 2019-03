S.S. Lazio Pallavolo conferma il secondo posto in classifica

La S.S. Lazio Pallavolo vince 3-0 in casa nel match contro Sant’Antioco, altri tre punti importanti conquistati dalla Lazio che continua a mantenere così il secondo posto in classifica.

Coach Di Vanno schiera il sestetto composto da Valenti al palleggio, Buongiorno e Spampinato al centro, Del Mastro e Pietrobono martelli, Capecci opposto e Recupito libero.

Nel primo set i biancocelesti non partono bene, giocano in maniera contratta, Di Vanno effettua molte sostituzioni (da segnalare l’esordio in campo per l’opposto Marco Ceccacci) e alla fine i padroni di casa riescono a vincere solo ai vantaggi 27-25.

Nel secondo set la Lazio inizia a giocare meglio e vince il parziale 25-15. Terzo set giocato ancora bene dai biancocelesti che vincono 25-18, e chiudono 3-0 la pratica Sant’Antioco.

Il prossimo appuntamento vedrà i biancocelesti impegnati fuori casa domenica 31 marzo alle 17.30 contro Isola Sacra.