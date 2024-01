Sabato 27 gennaio 2024 inizia il viaggio della Carovana della Prevenzione di Komen Italia

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia inizia sabato 27 gennaio 2024 il suo viaggio 2024 con una grande giornata di promozione della salute femminile sabato 27 Gennaio in Piazza San Bartolomeo all’IsolaTiberina.Grazie alla preziosa sinergia con l’ Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e al patrocinio di Roma Capitale, le 6 Unità Mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione potranno offrire esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno, dei tumori ginecologici e delle patologie della tiroide, a donne non inserite nelle liste di Screening della Regione Lazio e altre selezionate grazie alla collaborazione con la Caritas Roma, la Comunità di S. Egidio e le altre Associazioni del territorio.“

La collaborazione con Komen Italia rappresenta un esempio di come due realtà impegnate nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche femminili possano contribuire a creare qualcosa di bello e di significativo, come già avvenuto con il progetto Pink PP portraits realizzato insieme alla Maison Valentino in occasione dell’ottobre rosa 2023 finalizzato a sensibilizzare all’importanza della prevenzione e dare un messaggio positivo su cosa accade “oltre la cura”. Con questa nuova iniziativa vogliamo consolidare la sinergia che abbiamo con Komen Italia, grazie alla collaborazione con il Prof. Masetti e alla Prof.ssa Terribile e rinnovare il nostro impegno e la nostra attenzione verso la prevenzione e la cura delle patologie femminili a cui è dedicato il

Centro di Eccellenza Donna e Bambino Nascente diretto dal Dott. Luigi Orfeo. All’interno del Centro, in particolare, è presente la Breast Unit, diretta dalla Dott.ssa Patrizia Frittelli, che si caratterizza per un approccio multidisciplinare in cui il paziente viene messo al centro delle competenze clinico-scientifiche di professionisti (radiologi, oncologi, senologi e radioterapisti) in modo da assicurare un percorso rispettoso delle linee guida internazionali, ma al contempo personalizzato e arricchito da una tecnologia diagnostica all’avanguardia” dichiara il Dott. Daniele Piacentini, Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina.

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile ideato dalla Komen Italia con la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS che, grazie all’ausilio di personale medico volontario, nel corso degli ultimi 7 anni ha svolto oltre 900 giornate di screening dei principali tumori femminili portando gratuitamente “a domicilio” visite ed esami diagnostici a più di 200.000 donne in 17 regioni italiane, con particolare attenzione a quelle che vivono condizioni di fragilità sociale ed economica.

“La presenza oggi di tutte le 6 Unità Mobili della “Carovana della Prevenzione”, tradizionalmente insieme solo al Villaggio della Salute della Race for the Cure, rappresenta un ulteriore ampliamento del raggio di azione offerto da questo virtuoso progetto, con l’intento di rafforzare maggiormente l’opportunità di offrire attività gratuite di prevenzione alla popolazione femminile fragile presente non solo in aree periferiche, ma anche all’interno dei contesti urbani dove sempre di più si concentrano necessità e bisogni che richiedono un’attenzione concreta.

La proficua e sinergica collaborazione con l’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e Associazioni di volontariato del territorio, come la Comunità di S. Egidio, si è rivelata di estrema utilità nel raggiungere realtà dove la prevenzione non arriva o arriva con grande difficoltà.

Oggi inizia un viaggio che nei prossimi 5 mesi raggiungerà nuovi luoghi del nostro Paese e che rappresenterà un simbolico ponte verso il Circo Massimo e le tante iniziative di tutela della salute della XXV edizione della Race for the Cure.” Così la Professoressa Daniela Terribile Presidente Komen Italia.

La cerimonia del taglio del nastro, prevista alle ore 11 alla presenza delle Istituzioni, segnerà l’inizio, del viaggio 2024 della Carovana della Prevenzione che concluderà la sua prima fase nel Villaggio della Salute della 25 ma Race for the Cure al Circo Massimo a Roma.

Insieme alla Presidente della Komen Italia,Daniela Terribile e al Fondatore della Komen Italia, Riccardo Masetti, parteciperanno tra gli altri:ï Daniele Piacentini- Direttore Generale Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola ï Sergio Alfieri – Direttore Area Clinico-Scientifica Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola ï Ettore Squillaci – Direttore UOC Diagnostica per immagini Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola ï Patrizia Frittelli – Direttore UOC Chirurgia Senologica Ospedale Isola Tiberina- Gemelli Isola ï Alessandro Onorato- Assessore Grandi Eventi Comune di Roma ï Lorenza Bonaccorsi – Presidente I Municipio ï Giulia Silvia Ghia – Assessora Politiche Culturali, Politiche Educative, Sport, Politiche Giovanili I Municipio ï Mariano Angelucci – consigliere Città Metropolitanadi Roma Capitale ï Elena Cagiano De Azevedo – Rappresentante Direzione generale Musei Ministero della Cultura

Nel corso della mattinata, inoltre, presso l’Aula Magna dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola si svolgerà la prima riunione di reclutamento partecipanti per la 25ma edizione della Race for the Cure in programma dal 9 al 12 maggio al Circo Massimo.

Parteciperanno i Capitani delle Principali squadre dell’edizione 2023, insieme ai più efficaci reclutatori individuali.

La notte di sabato 27 gennaio i Musei Reali di Torino illumineranno di rosa la Cappella della Sindone per l’inizio delle celebrazioni della 25ma edizione della Race for the Cure di Roma . L’iniziativarientra nelle attività connesse all’Atto d’intesa stipulato tra il Ministero della Cultura e la Komen Italia per sostenere la prevenzione e la ricerca.

Questa prestigiosa campagna istituzionale prevede la progressiva illuminazione in rosa di decine di monumenti italiani, in una staffetta di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale che proseguirà fino all’avvio della Race nel maggio 2024.

Per informazioni www.komen.it Per donazioni e iscrizioni: www.raceforthecure.it.

06-64781820

