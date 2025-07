Saldi a rilento a Roma, tra afa, parcheggi introvabili e concorrenza sleale online

Dovevano essere il momento della riscossa, la boccata d’ossigeno per tanti negozi. Invece, l’avvio dei saldi estivi a Roma – partiti ufficialmente sabato 5 luglio – rischia di trasformarsi in una corsa a ostacoli… nel deserto.

Le strade del centro, da via del Corso a via Nazionale, restano quasi deserte, le vetrine addobbate a festa con i cartellini “-50%” fanno da sfondo a marciapiedi bollenti e negozianti con lo sguardo sconsolato.

“Con questo caldo la gente vorrebbe muoversi in auto, ma in centro è impossibile parcheggiare. E nessuno prende i mezzi pubblici per fare shopping: sono roventi e affollati”, sbotta Massimo Bertoni, presidente di Federmoda Roma e titolare di uno storico negozio. “Così – aggiunge – i clienti scelgono i centri commerciali o restano a casa con l’aria condizionata”.