Saldi estivi a Roma, si parte il 5 luglio: guida ai migliori centri commerciali e outlet della Capitale

L’estate nella Capitale non è solo sinonimo di caldo e gelati, ma anche di uno degli appuntamenti più attesi da fashion addicted e cacciatori di affari: i saldi estivi, che quest’anno partiranno ufficialmente venerdì 5 luglio e si protrarranno per sei settimane, fino a venerdì 16 agosto.

Per molti romani sarà l’occasione ideale per rifarsi il guardaroba, acquistare quell’abito lasciato sullo scaffale qualche mese fa o semplicemente concedersi qualche sfizio in più.

E la città si prepara all’assalto, tra vetrine pronte a ridipingere i cartelloni con sconti a doppia cifra e centri commerciali che si organizzano con aperture straordinarie, eventi promozionali e servizi dedicati.

Ma dove andare a caccia di sconti? Roma offre un’ampia scelta per ogni gusto e quartiere. Ecco una guida pratica ai luoghi dello shopping più amati dai romani:

I centri commerciali in città

Porta di Roma : uno dei più grandi d’Italia, perfetto per una giornata tra shopping e ristoranti.

Romaest : ampio e moderno, con un’offerta variegata per tutta la famiglia.

Euroma2 : elegante e luminoso, ideale per chi cerca brand di fascia media e alta.

Maximo : il più recente tra i grandi mall, con marchi alla moda e food court.

I Granai e Gran Roma : punti di riferimento per il quadrante sud e est della città.

La Romanina e Tor Vergata : perfetti per unire acquisti e servizi in un’unica tappa.

Happio, Salario Center, Domus, Torresina, The WOW: più raccolti ma strategici per chi ama lo shopping di quartiere.

Gli outlet per le occasioni firmate

Castel Romano Designer Outlet : meta cult per gli amanti delle grandi firme a prezzi scontati.

Valmontone Outlet : marchi per tutta la famiglia, con promozioni dedicate e una piacevole atmosfera open air.

Parco Da Vinci: vicino a Fiumicino, amato anche per la facilità di parcheggio e la varietà dell’offerta.

Moltissimi esercizi proporranno sconti dal 30% al 50% già nei primi giorni, con la possibilità di trovare veri affari anche tra le nuove collezioni. “Aspetto i saldi per acquistare scarpe e vestiti per i bambini – racconta Chiara, ad Abitarearoma.it, e mamma di due gemelli – perché in tempi come questi ogni sconto fa la differenza”.

Anche le boutique del centro storico, i mercatini rionali e le vie dello shopping come via del Corso, Cola di Rienzo e via Appia si preparano ad accogliere residenti e turisti, in un mix irresistibile di moda e convenienza.

Insomma, che siate “saldi-addicted” o semplici curiosi, è il momento di preparare la lista dei desideri. Roma vi aspetta con le vetrine accese e gli sconti pronti a farvi venire voglia di (ri)comprare tutto.

