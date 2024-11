“Salva la tua lingua locale” 2024. I risultati

La Giuria del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” ha decretato i vincitori della dodicesima edizione.

Di seguito i risultati ufficiali di ciascuna sezione.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 12 dicembre 2024 a Roma presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio.

Il premio è indetto dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e ALI Lazio – Autonomie Locali Italiane, in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale ed è aperto a tutti gli autori in uno dei dialetti o delle lingue locali d’Italia.

PRIMO CLASSIFICATO

Iride Valenti, Vocabolario storico-etimologico dei gallicismi nel siciliano, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 2022

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Alberto Bernini, Saggio per Vocabolario del Dialetto di Casalmaggiore compilato dall’Abate L. Giovanni Romani, Biblioteca A. E. Mortara, Casalmaggiore, 2023

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Andrea Scaloni, Grammatica Senigalliese, Autopubblicazione, Senigallia, 2022

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Luigi Alessandrini, Luigi Goi, Lina Milan, Umberto Minuzzo, Guido Pettarin, Aldo Vignando, Parlà ‘na volta parlar adès, Fogolâr Furlan “Antonio Pancera” – Veneto orientale, Venezia, 2022

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Guido Musco, Grammatica del dialetto reggino, Iiriti Editore, Reggio Calabria, 2014

MENZIONE SPECIALE

Gengo Ferri Carmela, Antico lessico di Casamassima, Sfera srl, Bari, 2024

PRIMO CLASSIFICATO

Simona Vallarino, Una babele da ricostruire: l’Unità linguistica e il dialetto genovese, 2022

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Rosa Gialdino, La funzione identitaria del dialetto nell’era globalizzata. Il caso del tursitano in prospettiva diacronica, 2022

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Vecellio Mattia Cinzia, L’Istituto Ladin de la Dolomites, 2021

TERZO CLASSIFICATO

Oliva Mariacristina, La poesia in dialetto di Salvatore di Giacomo: sondaggi su tema, lingua e stile, 2020

MENZIONE SPECIALE

Clò Martina, Scapelamènt del Contha, sondaggi sul lessico del gergo di Gosaldo, 2023

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO

Fabio Chiocchetti, Letres da Larcioné. Lingua e tradizioni dei tempi antichi, Istitut Cultural Ladin / Union di Ladins de Fascia, 2023

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO

Lorenzo Ferrarotti, Asti, 1521: una terra da solacz. L’Opera Jocunda di Giovan Giorgio Alione, Centro Studi Piemontesi, Torino, 2024

SECONDO CLASSIFICATO

Davide Boccia, Ornitonimia abruzzese e molisana, Torino, 2018

TERZO CLASSIFICATO

Francesco Granatiero, Grafia dialettale del Centro-Meridione, Kindle Direct Publishing, Torino, 2024

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO

Sergio Gregorin, Tamisar l’ànema, Consorzio Culturale del Monfalconese, Consorzio Culturale del Monfalconese, Ronchi dei Legionari (GO), 2022

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO

Alex Ragazzini, Florilegium o I sogn, Il Vicolo, Cesena, 2023

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Germana Borgini, Tin bòta (Resisti), Pazzini Stampatore Editore, Villa Verucchio (RN), 2024

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Vincenzo Cherubini, Poesie Haiku in dialetto ortano, S.ED Editrice Sas, Viterbo, 2023

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Marisa Liseo, Codice di corrispondenza, Ed. Prova d’Autore, Catania, 2022

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Raffaele Pisani, Lucia e Renzo, ‘E spuse prummise, Franco Di Mauro Editore, Sorrento, 2023

FINALISTA

Raffaele Garofano, Dante Divina Commedia: tutto l’Inferno, un poco di Purgatorio, un assaggio di Paradiso, Associazione Onlus i Coraggiosi, Guardia Sanframondi (BN), 2024

PRIMO CLASSIFICATO

Mario Ciro Ciavarella, In Arcadia, Autopubblicazione, Borgo Celano, San Marco in Lamis (FG), 2024

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Vittorio Costa, Fantasticando. 161 favole da tutto il mondo riscritte in catanese, Algra editore, Viagrande (CT), 2016

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Antonello Santagata, Fiabe e favole in cerretese, Fioridizucca editore, 2023

TERZO CLASSIFICATO

Anita Salvador, Il Cjant dal vint. Lis stagjons de vite, Ed. L’orto della cultura, Pasian di Prato (UD), 2017

MENZIONE SPECIALE

Vincenzo Bochicchio, A Ssë Nó…, Pisani Teodosio Edizioni, 2023

FINALISTI

Cinzia Domenica Frangiamore, Sugnu di Mussumeli.., mi nni vantu!, Caltanissetta, 2024

Giacomo Giannini, Mortovivo, Youcanprint, Lecce, 2024

PRIMO CLASSIFICATO

Rosa Pugliese (dialetto venosino)

SECONDO CLASSIFICATO

Giuliano Lusetti (dialetto emiliano)

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Rossella Gravagno (dialetto ligure di Cosio d’Arroscia – IM)

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Antonio Lo Schiavo (dialetto delle Isole Eolie)

FINALISTI

Aurora Augello (dialetto siciliano)

Carlo Buscaroli (dialetto bolognese)

Antonietta Crepaz (lingua minoritaria Ladino nella variante Fodom)

Giulio Di Mario (dialetto della frazione Ricetto del Comune di Collalto Sabino – RI)

Giovanni Frusteri (dialetto siciliano)

Gisa Guidoccio (dialetto calabrese)

Augusto Muratori (dialetto romagnolo)

Antonietta Pulzatto (dialetto veneto opitergino di Oderzo – TV)

PRIMO CLASSIFICATO

Anna Maria Chirienti (griko)

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Fernanda Plozzer (dialetto alto tedesco di Sauris)

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Aldo Polesel (Folpo, dialetto di Cordenons – PN)

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Angioletta Masiero (dialetto polesano)

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Rosanna Sanfilippo (dialetto siciliano)

FINALISTI

Gabriella Brumat (dialetto bisiac)

Alessandra Calligaris (friulano)

Michele Micunco (dialetto dell’Alta Murgia barese)

PRIMO CLASSIFICATO

Alvise Nodale (friulano)

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Coro UnicaVuci diretto da Simona Di Gregorio (dialetto siciliano)

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

Antonio Turano (dialetto calabrese)

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Elisa Cappello (dialetto siciliano)

TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

Marco Mammana (dialetto siciliano)

FINALISTI

Graziano D’Angelo (dialetto abruzzese)

Fortunato De Felice (lingua arbereshe)

Ottavia Palumbo (griko salentino)

Tommaso Ziliani (dialetto lombardo)

MENZIONE SPECIALE GIURIA MUSICA (alla memoria) a Otello Profazio

MENZIONE SPECIALE GIURIA MUSICA a Giancarlo Governi

PRIMO CLASSIFICATO

Rossella Di Lucca, Utopia Reale, La Città felice di Ferdinando (napoletano)

SECONDO CLASSIFICATO

Giuseppe Gasparro, Mariana Gasparro, Giuseppe Curione e Giovanna Malcangi, La Stòrìe Nòste (dialetto di Sammichele di Bari)

TERZO CLASSIFICATO

Edda Brezza Vidiz, Eden Tabarin (dialetto triestino)

FINALISTI

Basilio Antonio Arona (dialetto siciliano)

Bruno Cimino, (dialetto calabrese)

Gianfranca Signorile (dialetto pugliese)

MENZIONI SPECIALI DELLA GIURIA – Salva la tua lingua locale

Vito Tenore, La Costituzione tradotte nelle lingue e nei dialetti regionali, Editoriale Anicia, Roma, 2024

Angelo Zito, L’Inferno di Dante. Cantato ne la lingua de Roma, Tempesta Editore, Trevignano romano (RM), 2024

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.