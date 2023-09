“Scendi in strada con noi per la sicurezza stradale. In memoria di Luca Serianni

“Il 30 saremo in strada, come in altri 9 punti di Roma, per dare subito corso agli interventi già decisi in Consiglio Municipale per aumentare la sicurezza stradale a partire da scuole, ospedale, Asl, centri anziani.

Strisce pedonali ben visibili, illuminazione, marciapiedi sgombri e integri, ricordando il prof. Serianni”.

Lo dichiarano Virginia Molinari e Marco Severa, coordinatori di DemoS Laboratorio civico X.

“Sulla scorta della mozione della nostra Capogruppo Mirella Arcamone in Consiglio Municipale e dell’Ordine del giorno presentato dal capogruppo Paolo Ciani e approvato il 1 agosto in Assemblea Capitolina, saremo in strada con tutta DemoS Roma che annuncia un flash mob sulla sicurezza stradale: il 30 settembre alle ore 11.00, in dieci diversi luoghi della città di Roma, DemoS scenderà in strada a sostegno della sicurezza stradale” – continuano.

“Si tratta della realizzazione di una serie di interventi necessari per la sicurezza dei pedoni: monitoraggio degli attraversamenti con scarsa visibilità, adeguamento della velocità e la creazione di isole salvagente al centro delle carreggiate più larghe di 7 metri.

Inoltre, Roma Capitale ha istituito l’Ufficio di Scopo “Sicurezza Stradale e criticità alla mobilità”, senza di fatto dargli corpo. Va fatto subito!

Il flash mob vuole dunque promuovere tutte quelle azioni volte alla tutela della sicurezza pedonale.

DemoS – Laboratorio civico X sarà in via Isole del Capo verde 93 (angolo via dei Velieri), luogo tristemente significativo per la morte del professor Luca Serianni. Un flash mob che, oltre ad incentivare l’incremento di strategie per la salvaguardia dei pedoni, intende accelerare i tempi per l’intitolazione di un luogo al professor Serianni che, con il suo incessante impegno, ha contribuito alla crescita culturale e sociale del nostro territorio. Dieci anni, questi sono i tempi di attesa per l’intitolazione, tempi indubbiamente troppo lunghi visto l’enorme contributo di Luca Serianni. Dopo l’approvazione della mozione presentata dalla nostra Consigliera Municipale Mirella Arcamone e dal nostro capogruppo Paolo Ciani in Assemblea Capitolina, scendiamo in strada affinché vi sia un’accelerazione dei tempi canonici e si dia seguito alla mozione e all’ordine del giorno”, concludono.

L’appuntamento è quindi per sabato 30 alle 11 in via Isole di Capoverde incrocio con via de Velieri.

I Coordinatori di DemoS X Municipio, Virginia Molinari e Marco Severa