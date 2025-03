Sci. Assegnati ad Ovindoli i titoli regionali Master

Una splendida giornata di sport, con oltre 70 atleti al cancelletto di partenza, ha contrassegnato i Campionati Regionali Master Slalom Speciale che si sono svolti sulla pista dell’Anfiteatro di Ovindoli. La manifestazione, organizzata dall’ sci club Aliski Racing, in collaborazione con il CLS-Lazio e Sardegna, è stata resa possibile grazie al sostegno di Noleggio Roma e Sportincontro che hanno contribuito alla perfetta organizzazione della prova curata nei dettagli da Maurizio Paris.

Di alto livello tecnico le gare con gli atleti della regione che si sono confrontati nelle diverse categorie.

Nella categoria Master C al femminile Raffaella Gherarduzzi (SS Lazio) ha vinto il duello con Virginia Garrafa (Sc C Zero6). Al terzo posto Elisa Traversa (SC C Zero6).

Alessandro Longobardi ((SC C Zero6) è stato il migliore fra i paletti della categoria Master B davanti al viterbese Gianluca Bacheca (Sc Viterbo 97) e a Antonino Bartolomeo (Aliski Racing).

Nei Master A Dario Spanu (Aliski Racing) ha ribadito la sua superiorità sui pari età mettendo in fila due atleti dello Sc C Zero6, Jacopo Koch e Giovanni Pediconi.

Nella gara Giovani/Senior al femminile primo posto a Diletta Moretti (SC Nazionale) davanti a Gaia Elena Fracassi (MM Crew Ski), che vince il titolo regionale, la quale ha preceduto la compagna di squadra Andrea Capolei Sapio De Contreras.

Al maschile si impone Gabriele Piccioni (Snow Side Team) davanti a Alessandro Tamburini (SC Nazionale) e a Edoardo Marinucci (Snow Side Team).

Lo SC CZERO 6 vi aggiudica il Trofeo Città di Roma 2025 – BCC Roma

Quest’oggi, 9 marzo 2025, le piste di Campo Felice hanno ospitato il Trofeo Città di Roma 2025 – BCC Roma, tradizionale appuntamento sciistico riservato ai Master, e valido per il 2° Circuito Master Appenninico, che come ogni anno ha visto la partecipazione di numerosi sci club provenienti da ogni parte del Centro Italia.

Ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo è stato lo SC CZERO6, società organizzatrice della manifestazione, che ha preceduto la formazione campana del Posillipo e l’MM Crew Ski.

Nel programma due gare di slalom gigante nelle quali si sono date battaglia gli specialisti. Nella categoria giovani doppietta per Gaia Elena Fracassi (MM Crew Ski) che in gara 1 ha preceduto la compagna di squadra Eleonora Gioia. Al maschile il portacolori della Lazio Filippo Melchiorre ha vinto sia Gara 1 precedendo Alessandro Tamburini ed il compagno di squadra Vincenzo Panella il quale nella seconda prova si è preso il secondo gradino del podio. Tra i Senior doppio successo di Edoardo Marinucci dello Snow-Side Roma. Nei Master A il migliore dei laziali Dario Spanu (Aliski Racing), fresco campione regionale ha collezionato un secondo e un terzo posto. Alessandro Longobardi (Sc Czero6) è il migliore dei laziali nella categoria Master B con un terzo posto in Gara 1 e un quarto in Gara 2 mentre Valter Ciaralli (Cai Roma) ha conquistato un quinto nella prima prova ed un terzo nella seconda. Virginia Garrafa (SC CZERO6) protagonista nelle prove femminili della categoria Master C con una brillante affermazione in Gara 1, nella quale al terzo posto figura la compagna di squadra Elisa Traversa, ed un secondo nella successiva prova davanti a Laura Giacomelli (Sai Roma). Nonostante le alte temperature, la pista, ben preparata dagli operatori della Campo Felice, ha tenuto perfettamente anche in considerazione dell’alto numero dei partecipanti, ben 107, scesi nelle due gare.

Grande festa finale con premiazione all’insegna di apprezzati e graditi prodotti gastronomici. “Il Trofeo Città di Roma, al di là dell’aspetto agonistico, si è confermato un momento di festa, di incontro di sana aggregazione – ha spiegato Roberto Giardini Presidente del team organizzatore – quando abbiamo raccolto l’eredità di questa straordinaria competizione dall’amico Giuseppe Lucarelli, ci eravamo ripromessi di dare sempre più lustro allo stesso evento. Penso che i risultati ci stiano dando ragione. Un grazio alla BCC Roma e alla Fast Park, determinanti per la realizzazione dell’evento”.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.