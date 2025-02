Sciopero dei trasporti a Roma: lunedì 24 febbraio disagi per bus, metro e tram

Giornata difficile in vista per pendolari e cittadini della Capitale. Lunedì 24 febbraio, il settore dei trasporti sarà interessato da un nuovo sciopero nazionale di 24 ore, proclamato dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato – Trasporti Roma.

Lo sciopero si articolerà su due fasce di astensione dal lavoro:

Dalle 8:30 alle 17:00

Dalle 20:00 fino a fine servizio

Le corse saranno invece garantite dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59.

Coinvolti nello stop anche bus, tram e metro Atac, con possibili disagi per migliaia di utenti.

L’Usb ha chiarito che l’agitazione non riguarda solo il comparto trasporti, ma rappresenta una protesta più ampia contro le politiche economiche del Governo, i rinnovi contrattuali e la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore settimanali a parità di salario.

Secondo i dati diffusi, nelle ultime mobilitazioni l’adesione dei lavoratori di Cotral ha raggiunto il 21,2% nella fascia oraria dello sciopero.

Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, Cotral ha messo a disposizione diversi canali di informazione:

Sito ufficiale: cotralspa.it

Twitter: @buscotral

Numero verde: 800 174 471

I romani si preparano dunque a una giornata complessa, con il timore di caos e disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici.

Prima del trasporto pubblico locale, toccherà a Trenitalia fermarsi. Nel weekend il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord incrocerà le braccia. E lo farà dalle 21 di sabato 22 alle 20.59 di domenica 23 febbraio, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni.

