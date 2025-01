Sciopero dei treni il 25 e 26 gennaio, possibili cancellazioni e ritardi

Pendolari e viaggiatori dovranno affrontare un fine settimana difficile: dalle 21 di sabato 25 gennaio fino alle 21 di domenica 26 gennaio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS.

L’agitazione colpirà tutti i servizi, comprese le tratte di Alta Velocità, Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e treni Regionali.

Lo sciopero, indetto da Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro, si svolgerà senza fasce di garanzia, causando potenziali cancellazioni e ritardi anche prima e dopo il termine dell’agitazione.

L’Usb ha spiegato le ragioni dietro la mobilitazione, puntando il dito contro il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini:

Ma il vero problema è sistemico: anni di tagli al personale, appalti esterni per la manutenzione e aumento dei carichi di lavoro hanno ridotto diritti, salari e condizioni dei lavoratori”.

Trenitalia ha avvisato i passeggeri di consultare per tempo le informazioni sui treni in servizio attraverso:

L’App Trenitalia

La sezione Infomobilità di trenitalia.com

Il numero verde gratuito 800 892 021

Biglietterie, uffici assistenza e self-service nelle stazioni ferroviarie.

Gli effetti dello sciopero potrebbero protrarsi oltre l’orario di termine, con possibili disagi anche nella giornata di lunedì 27 gennaio.

Chi decide di rinunciare al viaggio può richiedere un rimborso già a partire dalla dichiarazione dello sciopero.

Per i treni Intercity e Frecce, è possibile chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato.

Per i treni Regionali, il rimborso è richiedibile fino alle ore 24:00 del giorno precedente lo sciopero.

In alternativa, Trenitalia offre la possibilità di riprogrammare il viaggio, mantenendo condizioni di trasporto simili, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.