Scuola Raffaella La Crociera: 900mila euro per restituirla agli studenti

Una scuola che rinasce, un’intera comunità che torna a sperare. Dopo mesi di chiusura forzata a causa del dissesto del solaio, il plesso scolastico Raffaella La Crociera sarà finalmente riaperto agli studenti e alle loro famiglie.

Roma Capitale ha stanziato 900mila euro per rimettere in sicurezza l’edificio e renderlo nuovamente fruibile.

L’intervento è frutto di un impegno congiunto tra il Sindaco Roberto Gualtieri, gli Assessori Silvia Scozzese e Claudia Pratelli, e il Municipio X, che hanno lavorato per garantire una soluzione rapida ed efficace a un problema che aveva privato tanti bambini del loro diritto allo studio in un ambiente sicuro.

Si tratta di un segnale forte e concreto dell’attenzione dell’amministrazione verso il territorio e le sue esigenze. La riapertura della scuola rappresenta un passo fondamentale per garantire non solo l’istruzione, ma anche la qualità e la sicurezza degli edifici scolastici della città.

