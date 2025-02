Scuole accorpate nel Lazio, studenti in piazza: ottenuto un incontro con l’assessore Schiboni

Non si sono arresi, non hanno mollato. Hanno resistito sotto la Regione Lazio finché non hanno ottenuto quello che volevano: un tavolo di confronto.

La battaglia degli studenti contro il dimensionamento scolastico ha già portato a un primo risultato: il 26 febbraio incontreranno l’assessore regionale alla Scuola, Giuseppe Schiboni.

“Non ci siamo mossi da sotto la Regione finché non abbiamo ottenuto un tavolo di confronto” raccontano gli attivisti della Rete degli studenti medi del Lazio, che oggi, 21 febbraio, hanno invaso piazza Oderico da Pordenone con un presidio deciso e combattivo.

La protesta contro la delibera della Regione

La manifestazione, nata per opporsi alla delibera regionale che prevede l’accorpamento di 23 istituti scolastici, ha raccolto l’adesione di oltre 100 realtà e istituzioni, coinvolgendo anche esponenti dei partiti d’opposizione.

In piazza erano presenti studenti dei vari istituti coinvolti, che denunciano un piano che metterebbe a rischio l’autonomia delle scuole, la rappresentanza studentesca e il personale scolastico.

L’obiettivo iniziale era ottenere un incontro con il presidente della Regione, Francesco Rocca, oltre che con l’assessore Schiboni. Tuttavia, quando gli studenti hanno cercato di avvicinarsi alla sede della Regione, sono stati bloccati dalla Digos. Dopo una lunga trattativa, è stato concordato un incontro con Schiboni per discutere le criticità della delibera.

“Questo piano è un attacco al diritto allo studio – dichiarano gli studenti –. Il rischio è la chiusura di autonomie scolastiche, con meno rappresentanza e tagli al personale. Tutto ciò è inaccettabile. Rocca deve tornare sui suoi passi”.

Le voci della politica e degli enti locali

In piazza, accanto agli studenti, c’erano anche esponenti di Pd, M5S e Avs, oltre a rappresentanti di diversi municipi di Roma.

“La delibera della giunta regionale è un colpo durissimo alla scuola pubblica” denunciano Titti Di Salvo, presidente del Municipio IX, e Paola Angelucci, assessora alla Scuola dello stesso municipio. “In due anni verranno tagliate 23 autonomie scolastiche tra istituti comprensivi e superiori. Gli studenti hanno ragione a protestare: servono investimenti, non tagli”.

Dello stesso parere è Claudia Pratelli, assessora capitolina alla Scuola: “Sono vicina alle ragazze e ai ragazzi in piazza. Questo piano di dimensionamento è stato deciso senza alcun confronto con chi vive la scuola ogni giorno. La Regione sta portando avanti scelte sbagliate nel merito e nel metodo”.

Le scuole accorpate a Roma

Il piano prevede quattro accorpamenti nel primo ciclo di istruzione nella Capitale:

Municipio III: l’Istituto Fidenae (via Don Giustino Russolillo) verrà accorpato con il Carlo Levi (via Serrapetrona 121).

Municipio IV: l’Istituto Palombini (via Palombini) sarà unito al Perlasca (via Ramiro Fabiani), con sede legale al Palombini.

Sempre nel Municipio IV, gli istituti Alberto Sordi (piazza Giuseppe Gola) e Giovanni Falcone (piazzale Hegel) verranno accorpati, con sede al Falcone.

Municipio XV: l’Istituto Baccano (via Baccano) e il Karol Wojtyla (via Concesio) saranno fusi, con sede in via Baccano.

Per il secondo ciclo di istruzione, nasceranno un nuovo Istituto di Istruzione Superiore, unendo l’Istituto F. De Pinedo e il M. Colonna, e un nuovo polo liceale, che vedrà l’accorpamento tra l’Artistico Caravillani e il Liceo Classico Dante Alighieri.

La Regione Lazio: “Nessuna scuola chiuderà”

Nonostante le proteste, la Regione non sembra intenzionata a fare marcia indietro. L’assessore Schiboni ha ribadito che la delibera non sarà ritirata:

“Nessuna scuola chiuderà, nessun servizio verrà tolto a studenti e famiglie. L’obiettivo è garantire un dirigente scolastico per ogni istituto, superando il sistema delle reggenze. C’è troppa disinformazione su questo tema e questo danneggia solo gli studenti”.

Le proteste però non si fermano. Gli studenti si preparano al tavolo del 26 febbraio, pronti a chiedere alla Regione di rivedere il piano.

