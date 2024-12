Sementi e Gli Anni Inversi, i premiati

Si è tenuto, lunedì 9 dicembre, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, l’evento conclusivo dei progetti “Sementi” e “Gli Anni Inversi”, promossi dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina.

Erano presenti la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli; il direttore dell’Assemblea Angelo Gherardi; il presidente della Fondazione Teatro di Roma, Francesco Siciliano; i commissari dei due bandi.

Sono stati premiati i 24 vincitori del concorso di poesia “Gli Anni Inversi“, dedicato agli iscritti dei Centri Anziani di Roma, i cui componimenti saranno pubblicati in una antologia.

I vincitori e altri otto autori sono stati inoltre omaggiati con ingressi gratuiti agli spettacoli del Teatro di Roma grazie alla collaborazione della Fondazione Teatro di Roma.

Il progetto “Sementi 2024“, invece, ha coinvolto 23 organizzazioni del territorio, che hanno ricevuto un contributo per realizzare manifestazioni che attraverso arte, cultura, sport e solidarietà hanno messo al centro i diritti umani, in riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

“L’appuntamento, organizzato in prossimità della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, ha rappresentato un’occasione per celebrare l’impegno della città di Roma verso una comunità più giusta, inclusiva e rispettosa delle diversità. Anche quest’anno abbiamo riscontrato un bel successo per Sementi e Gli Anni Inversi.

Questo dimostra che l’obiettivo dell’Assemblea Capitolina è stato raggiunto: promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e sensibilizzare la comunità su temi fondamentali come i diritti umani e il dialogo intergenerazionale“, dichiara la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli.

