“Sence presse” di Nelvia Di Monte vince il premio San Vito al Tagliamento per un’opera in friulano

“Proprio ora mi è arrivata una mail in cui mi avvisano che con “Sence presse – Senza fretta” ho vinto il premio San Vito al Tagliamento per un’opera in friulano. Premiazione il 23 marzo 2025. Complimenti a me e pure all’editore!”

A questo link troverete una scheda del libro completa di sinossi dello stesso, di una nota biobibliografica dell’Autrice ed alcuni testi poetici tratti dal libro

Sence presse / Senza fretta. Poesie in lingua friulana. Nota di Anna Maria Curci, Edizioni Cofine, pp. 72, gennaio 2022, ISBN 978-88-98370-85-6, euro 12,00

Libri di Edizioni Cofine GRATIS

Ricordo che Edizioni Cofine è il marchio della produzione letteraria della Cofine srl (Roma, via Ludovico Pasini 47/2 – – cofine – poetidelparco.it).

Mi è gradito cogliere l’occasione per fare un regalo over green ai nostri lettori, offrendo loro l’opportunità di avere accesso gratuito ad una selezione di nostri libri

Auguriamo buona lettura e un eventuale riscontro sarà ben accetto.