Serena Damiani e Marco Tullio Dentale alla Libreria Il Mattone

Sabato 19 ottobre ore 21 presso la Libreria Il Mattone in via Bresadola 36 a Roma Centocelle: Metti una sera in libreria la rassegna di storie al Mattone! Sparse Confuse Comiche di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale.

Una serata per narrare, ridere e stare insieme. Nel corso della serata presentazione della mostra Muri Portanti.

