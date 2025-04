Si chiude la missione della Regione Lazio a New York: gettate le basi per nuove opportunità di sviluppo

Si è conclusa la missione della Regione Lazio a New York, che ha visto impegnata la delegazione guidata dal presidente Francesco Rocca, accompagnato dal vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico del Lazio, Roberta Angelilli, in tre giorni di incontri istituzionali e appuntamenti, rendendo protagoniste numerose aziende del Lazio in una serie incontri con realtà imprenditoriali e finanziarie statunitensi.

Un bilancio più che positivo per il presidente Rocca, per il quale l’evento ha rappresentato un’occasione straordinaria di scambio e crescita per le tante imprese e startup che hanno potuto gettare le basi per creare partnership strategiche e avviare nuove opportunità di sviluppo.

Rapporti che si andranno a intensificare ulteriormente, come non ha mancato di sottolineare il presidente Rocca nel corso del convegno organizzato dalla NIAF al NASDAQ a New York, annunciando nuovi appuntamenti in programma nel Lazio.

Nel prossimo giugno, infatti, i membri del Board della National Italian American Foundation visiteranno i numerosi centri di eccellenza tecnologica e innovativa nei settori della farmaceutica e della chimica e alcune delle località più belle e meno conosciute della nostra regione, con l’obiettivo di promuovere il turismo di alto livello.

Partner istituzionale della Regione Lazio nella missione a New York è stata la Camera di commercio di Roma che, attraverso questa iniziativa, ha rappresentato una parte importante del sistema imprenditoriale regionale.

«Il Lazio è una grande regione che occupa un ruolo da protagonista nell’economia nazionale: è la seconda regione italiana per Pil (10,9% del Pil italiano) e può contare su una struttura produttiva consolidata e vitale: quasi 600mila imprese, tra cui oltre 1.400 start up innovative. Con eccellenze nell’aerospazio, ICT, elettronica, farmaceutica e biotecnologie.

Nel 2024 l’interscambio complessivo tra il Lazio e gli Stati Uniti è stato di 5,9 miliardi di euro e le esportazioni verso gli Usa sono state pari a 3,6 mld di euro con una crescita del 35,7% rispetto al 2023. Auspichiamo che questa situazione di scambi commerciali possa conoscere un ulteriore sviluppo, pur nell’attuale difficile congiuntura internazionale.

La missione della Regione Lazio a New York è stata molto importante e strategica, funzionale a raggiungere questo obiettivo attraverso incontri e contatti tra le nostre imprese innovative e consolidate, accompagnate da una folta rappresentanza di start up, con investitori e imprese americane», ha sottolineato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.

L’evento conclusivo della missione della Regione Lazio a New York è stato il galà primaverile della NIAF all’hotel Cipriani, durante il quale gli ospiti del Lazio si sono confrontati con oltre 700 invitati del mondo dell’economia, della cultura e della conoscenza della città di New York. Nell’occasione, Aeroporti di Roma ha ricevuto il riconoscimento “Dea Roma Award Special Achievement in Infrastructure and Economic Growth”.

«Voglio condividere questo riconoscimento con tutti i colleghi di ADR che ogni giorno, con passione e professionalità fuori dal comune, contribuiscono a rendere gli scali di Fiumicino, premiato in queste ore come 8º hub al mondo, e Ciampino delle eccellenze riconosciute a livello internazionale.

È grazie al loro impegno costante che possiamo offrire esperienze di viaggio di qualità, anche verso gli Stati Uniti verso cui, quest’anno, considerando l’intero Nord-America, arriveremo a connettere direttamente con Roma al numero record di 20 destinazioni.

Siamo al contempo focalizzati sulla sfida cruciale di sviluppare queste infrastrutture perché continuino a rappresentare il miglior biglietto da visita di una Capitale e di un Paese che siano in grado di accogliere, innovare e guardare al domani con un approccio sempre più sostenibile», ha dichiarato l’Ad di ADR, Marco Troncone.

