Socrate – Platone – Aristotele nell’ultima lezione del prof. Saccà

Ultima lezione on-line, del prof. Antonio Saccà, il 14 luglio 2021 del corso sulla: “Storia della Filosofia”, del prof. Saccà, prima dell’arrivederci per le vacanze estive.

Dopo aver illustrato, nelle lezioni precedenti, gli inizi della Filosofia, con Talete, della scuola di Mileto, di Anassimene, di Anassimandro, di Eraclito e altro, mercoledì prossimo, 14 luglio 2021 (dalle ore 18.30 in poi), il professor Saccà ci parlerà di Socrate, Platone e Aristotele (nell’immagine).

Non diciamo nulla di questi tre “capisaldi” della Filosofia, perché il loro pensiero è rimasto intatto e vivo fino ai giorni nostri e lo rimarrà in eterno. E poi perché ci vorrebbero interi libri per farlo.

Sarà il pof. Saccà ad illuminarci ed incantarci, come sempre, con la sua chiarezza espositiva che, come già detto in altra occasione, riesce a rendere semplici e comprensibili a tutti i concetti più difficili.

