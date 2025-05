Sport in Famiglia torna all’EUR: al via la 10ª edizione

Si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di apertura della 10ª edizione di Sport in Famiglia, prima Festa dello Sport, evento organizzato con il supporto di EUR S.p.a.

L’evento, unico nel suo genere per la varietà delle discipline proposte – di terra, acqua e cielo – si sta svolgendo nel suggestivo Parco Centrale del Lago dell’EUR (Viale America, 20 – Roma), uno dei luoghi più iconici della Capitale e si concluderà domenica 11 maggio 2025 alle ore 18,00.

Con i suoi 160.000 mq di parco urbano e 85.000 mq di spazio acqueo, il Laghetto dell’EUR si conferma location ideale per ospitare oltre 50 discipline sportive, praticabili gratuitamente con il supporto di istruttori qualificati.

Alle ore 10.30 di questa mattina il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha dato ufficialmente il via alla manifestazione con il tradizionale taglio del nastro.

«Partecipare all’inaugurazione di Sport in Famiglia significa entrare con entusiasmo in uno spazio condiviso dove lo sport dimostra, in modo concreto, tutto il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere, così come recita la Costituzione.

È un onore esserci, avvertendo sì il peso della responsabilità, ma un peso leggero, perché condiviso con tanti: organizzatori, istituzioni, volontari e cittadini.

Qui, grazie all’impegno di EUR Spa e alla visione illuminata del suo amministratore delegato, prende forma un modello urbano in cui lo sport non è accessorio, ma elemento fondante: un quartiere dove la pratica sportiva è diffusa, accessibile, inclusiva, e dove le famiglie giocano un ruolo determinante.

Lo sport, in tutte le sue forme – olimpico, paralimpico, amatoriale – è un diritto e una risorsa trasversale che unisce generazioni, territori e istituzioni. Un ringraziamento sentito a tutti i volontari, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni, Gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato, alle forze dell’ordine – sempre presenti, anche nella loro espressione sportiva – e ai partner pubblici e privati che rendono possibile questa complessa macchina organizzativa.

Mi auguro che lo spirito di questa manifestazione ci accompagni ogni giorno, soprattutto nei momenti difficili. Perché lo sport non è solo competizione, è anche speranza, benessere, coerenza tra valori e comportamenti. E oggi più che mai, serve uno sport che metta al centro la comunità, e non gli interessi individuali.” – ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Claudio Carserà, AD di EUR Spa – “Siamo felici di aver contribuito a riportare nella splendida cornice del Parco Centrale del Lago “Sport in famiglia”. La concessione del Laghetto e degli spazi verdi del Laghetto rappresentano il contributo di EUR Spa alla riuscita di una manifestazione in cui crediamo per l’alto valore sociale che la pratica sportiva, ancorché rivolta a tutti, ha nel creare aggregazioni tra le persone, per fare di Roma una città sempre più moderna e inclusiva”.

La cerimonia è stata impreziosita ed ufficializzata dalle prestigiose note della Fanfara appiedata del 4° Reggimento a Cavallo dei Carabinieri, che ha accompagnato musicalmente l’evento.

