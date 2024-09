‘Sportcity – la Repubblica del Movimento’ di Paolo Di Caro e da Fabio Pagliara

Dalla straordinaria esperienza dello Sportcity Day, che in soli quattro anni è riuscita a portare nelle piazze di 163 città migliaia di cittadini a fare sport, è nata l’idea di ‘Sportcity – la Repubblica del Movimento’ (ed. Lab Dfg, Euro 18,50), seconda opera sul tema realizzata a quattro mani dal giornalista Paolo Di Caro e da Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity.

I due autori raccontano al lettore i segreti della ‘rivoluzione dolce’ che, in pochi anni, ha modificato il modo di intendere lo sport nel nostro paese, approfondendo i concetti portanti della nuova filosofia e della costruzione del nuovo modello.

SINOSSI:

Le città cominciano a trasformarsi, grazie a una idea di spazio pubblico nella quale la pratica sportiva all’aria aperta non è più accessoria, ma strategica: playground, aree fitness, ciclabili, attrezzature sportive, “disegnano” piazze, aree libere e spiagge, consegnando una visione nuova nella quale lo spazio sportivo è decisivo per il miglioramento della qualità della vita.

Un manuale con le testimonianze, le best practices, dati statistici aggiornati sulla pratica sportiva, gli interventi realizzati e le strategie messe in campo dagli enti locali, l’ingresso dello sport in Costituzione e le potenzialità di una rivoluzione culturale, gli Sportcity Day e la loro capacità di catalizzare le energie positive, gli Sportcity influencer e le schede tecniche sull’evoluzione del concept Sportcity. Prefazione di Andrea Abodi.

Contributi di Nicolò Di Tullio (Campione mondiale di surf lifesaving); Federico Pagliara (Manager Chicago Fire in MLS); Federico Pasquali (giornalista sportivo); Stefano Pellacani (Avvocato esperto di diritto sportivo); Federico Serra (direttore rivista Urbes).

