Strade chiuse e deviazioni a Roma, sabato 26 e domenica 27 ottobre

Roma si prepara a un weekend movimentato che vedrà migliaia di manifestanti, eventi e partite influire su traffico e trasporti, con modifiche alla viabilità sia per i mezzi pubblici che per il traffico privato.

Ecco un riepilogo delle principali modifiche previste:

Sabato 26 ottobre: manifestazioni e chiusure

Corteo per la pace e contro i conflitti internazionali

Orario: 14:30 – 17:30

Percorso: da piazza di Porta San Paolo a via Celio Vibenna

Previste circa 3.000 persone per un corteo che attraverserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena e via di San Gregorio. Divieto di sosta nelle aree interessate e deviazioni per le linee bus 3Bus, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 769, 775, e C3.

Manifestazione contro la guerra

Orario: 16:00 – 18:00

Percorso: da piazza dell’Esquilino a via dei Fori Imperiali, passando per via Cavour e largo Corrado Ricci

Attesi circa 800 partecipanti con deviazioni delle linee bus 16, 70, 71, 75, 117, 360, 590, 649, 714 e C3.

Corteo a San Basilio

Orario: 10:30 – 12:00

Percorso: dal parco Nicolai al parco Piero della Seta

Previsti circa 400 partecipanti; le aree interessate includono via Nicola Maria Nicolai, via Tino Buazzelli e via Diego Fabbri.

Corteo del centro sociale Acrobax a San Paolo

Orario: 16:00 – 19:30

Percorso: partenza e arrivo da via Nasca Navale, passando per lungotevere San Paolo, viale di San Paolo, via Ostiense, viale Giustiniano Imperatore, via Gabriello Chiabrera, via Silvio d’Amico e via Salvatore Pincherle. La manifestazione coinvolgerà circa 150 persone.

Processione religiosa da Banco Santo Spirito a piazza San Pietro

Orario: 10:30

Percorso: da via del Banco di Santo Spirito, attraversando Ponte Sant’Angelo e via di Borgo Sant’Angelo, fino a via della Conciliazione.

Chiusura della Galleria Farnesina

Orario: dalle 07:30

Direzione: Olimpico

Causa interventi di messa in sicurezza degli alberi.

Modifiche linee bus per il mercato di Porta Portese

Linee deviate: 170, 719 e 781.

Via dei Fori Imperiali

La via sarà isola pedonale per tutto il weekend. Le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118 deviate, con ulteriori modifiche per la linea 117 sabato. Cambiamenti anche per la linea notturna nMB.

Domenica 27 ottobre: eventi sportivi e celebrazioni

Partita Lazio-Genoa allo Stadio Olimpico

Orario: 15:00

Previsto il piano mobilità attorno all’area del Foro Italico, con divieti di sosta già dal mattino per agevolare l’afflusso dei tifosi. Disponibili le consuete linee bus per raggiungere l’Olimpico.

Festa di Halloween a Isola Farnese

Orario: 12:00 – 22:00

Modifica della linea 032 per divieto di transito su un tratto di piazza della Colonnetta, altezza via Ferraioli.

Raccomandazioni per chi si muove in città:

Si consiglia ai cittadini di utilizzare mezzi alternativi dove possibile, monitorare le notifiche del trasporto pubblico e pianificare percorsi alternativi per evitare le aree interessate dai cortei e dagli eventi sportivi.

