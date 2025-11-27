Strade scolastiche, il Municipio VIII accelera: lavori al via nei primi mesi del 2026

Nel Municipio VIII si prepara una piccola rivoluzione urbana che potrebbe cambiare il volto – e la sicurezza – degli spazi intorno alle scuole. Le nuove strade scolastiche, attese da anni da famiglie e associazioni, ora hanno una data: i primi mesi del 2026.

È quanto emerge dalla nota inviata in autunno dal Dipartimento Mobilità sostenibile e Trasporti, che ha confermato l’avvio dei progetti sperimentali in quattro punti strategici del territorio.

Gli interventi riguarderanno alcune delle scuole più frequentate del Municipio:

– via Antonino Pio 84, plesso Malaspina dell’I.C. Pincherle;

– via Alessandra Macinghi Strozzi 51, Scuola Macinghi Strozzi;

– via Francesco Giangiacomo 5, Scuola Mappamondo.

Tutti progetti finanziati con fondi da impegnare entro il 2025: una corsa contro il tempo che ha spinto la consigliera Simonetta Novi a chiedere chiarimenti al minisindaco Amedeo Ciaccheri.

Dubbi che ruotano attorno a una domanda semplice ma cruciale: il Municipio è davvero pronto a portare avanti questi interventi?

A rassicurare sullo stato dell’arte è l’assessore ai Lavori pubblici Luca Gasperini, che rivela come il lavoro tecnico sia già in una fase avanzata: «Con l’assessora alla Scuola Francesca Vetrugno abbiamo analizzato ogni dettaglio dei progetti, insieme all’Ufficio tecnico e alla Polizia Locale. In via Antonino Pio, dove la situazione è particolarmente complessa, abbiamo proposto di ampliare la portata dell’intervento: chiudere la strada negli orari di entrata e uscita degli alunni – festivi esclusi – con nuova segnaletica e garantendo comunque il transito dei mezzi pubblici e di soccorso».

Non solo. Dal Municipio arriva un’ulteriore idea: allargare i marciapiedi di via Antonino Pio, per restituire spazio a chi va a scuola a piedi e liberare l’ingresso dall’assedio delle auto.

E proprio qui si concentra da tempo l’attenzione dell’associazione Salva i ciclisti, che segue passo passo la vicenda: «In via Antonino Pio la situazione è seria – avvertono –. Il senso unico in salita e le macchine che si accalcano davanti alla scuola mettono in difficoltà bambini e genitori. Ci auguriamo che questi progetti non restino sulla carta».

La partita ora si sposta in Commissione Lavori pubblici, convocata per oggi, giovedì 27 novembre, dove Gasperini e Vetrugno porteranno aggiornamenti e chiariranno tempistiche e priorità.

Un passaggio decisivo per capire se il Municipio VIII potrà inaugurare davvero, nei primi mesi del prossimo anno, le sue nuove strade scolastiche: spazi più sicuri, più ordinati e finalmente a misura di studenti.

