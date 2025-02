Studenti in rivolta: occupata la Regione Lazio contro il dimensionamento scolastico

«Dove sei, dove sei, Rocca? Dove sei?» e ancora «D’ora in poi parlerai solo con noi…». Con questi cori, la Rete degli Studenti Medi del Lazio ha dato il via all’occupazione della sede della Regione Lazio, in segno di protesta contro il dimensionamento scolastico previsto dalla delibera regionale.

Gli studenti sono determinati: chiedono il ritiro immediato del provvedimento, che prevede l’accorpamento di 23 istituti scolastici a partire dal prossimo anno.

Un confronto fallito: la miccia della protesta

La mobilitazione è esplosa dopo l’incontro avvenuto oggi tra una delegazione del sindacato studentesco e l’assessore regionale alla scuola Giuseppe Schiboni.

Un appuntamento ottenuto dopo la manifestazione di venerdì scorso, ma che non ha prodotto alcun risultato concreto. La Giunta Rocca ha ribadito la propria posizione, ignorando le richieste del mondo della scuola.

Di fronte a questa chiusura istituzionale, gli studenti hanno deciso di alzare il livello della protesta e occupare la sede regionale, chiedendo un incontro diretto con il Presidente della Regione, Francesco Rocca.

“Questa riforma è un attacco al diritto allo studio”

Bianca Piergentili, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio, ha sottolineato con forza la determinazione del movimento:

«Continueremo a urlare a gran voce che la scelta del Ministro Valditara e del Presidente Rocca rappresenta un attacco al diritto allo studio. Vogliamo che il Presidente Rocca venga qui ad ascoltarci e faccia un passo indietro».

Accorpamenti e tagli: la scuola in pericolo

Secondo gli studenti, il dimensionamento scolastico avrà conseguenze gravissime:

Classi sovraffollate

Taglio delle risorse per gli istituti

Riduzione della qualità dell’insegnamento

La Rete degli Studenti Medi denuncia soprattutto l’assenza di un confronto con la comunità scolastica, temendo che la riforma penalizzi in particolare gli studenti delle periferie e delle aree interne.

Un’escalation di protesta?

L’occupazione della Regione Lazio potrebbe essere solo l’inizio di una mobilitazione più ampia. Gli studenti annunciano nuove manifestazioni, presidi e cortei per far sentire la propria voce, fino a quando le istituzioni non accetteranno un vero confronto.

La richiesta è chiara: Fermare il dimensionamento scolastico e ascoltare le esigenze di chi la scuola la vive ogni giorno.

