Tamberi al Golden Gala per infiammare l’Olimpico

È ufficiale: Gianmarco Tamberi sarà in gara venerdì 6 giugno 2025 al Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP. Il campione olimpico di Tokyo del salto in alto, campione del mondo ed europeo in carica, sarà al debutto stagionale allo stadio Olimpico di Roma a 265 giorni dall’ultima uscita agonistica di Bruxelles dello scorso settembre, quando ha conquistato per la terza volta il titolo di campione della Wanda Diamond League. Venerdì salterà sotto la Curva Sud, a dodici mesi dal trionfo degli Europei in casa con 2,37, in uno stadio Olimpico che adora e che lo adora. La conferma è arrivata al termine del sondaggio lanciato sabato sulla sua pagina Instagram, con il quale aveva chiesto ai suoi tanti tifosi e appassionati di atletica di decidere sulla sua partecipazione al Golden Gala. Un sondaggio che, come prevedibile, ha raccolto una larghissima maggioranza di voti a favore.

LA GARA

Venerdì, ore 21.11. Accolta dal boato dell’Olimpico comincerà la sfida del salto in alto con Tamberi (Fiamme Oro) e con altri tre saltatori italiani: Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), Matteo Sioli (Euroatletica 2002) e Manuel Lando (Aeronautica). Sarà un debutto tutt’altro che ’soft’ per Gimbo che troverà in pedana il campione olimpico di Parigi Hamish Kerr (Nuova Zelanda), 2,36 in carriera, il campione del mondo indoor e vincitore della passata edizione del Golden Gala Woo Sang-hyeok (Corea del Sud), l’argento mondiale in carica JuVaughn Harrison (Usa), l’ucraino leader mondiale stagionale Oleh Doroshchuk (2,34 ad Apeldoorn in marzo). Tutti rivali di altissimo livello che incontrerà ai Mondiali di Tokyo a settembre, come pure i giamaicani Raymond Richards e Romaine Beckford, e il ceco Jan Stefela.

GIMBO, SETTIMO GOLDEN GALA

Ha vinto tutto (oro olimpico, oro mondiale, oro mondiale indoor, tre volte l’oro europeo all’aperto, una volta quello indoor, tre titoli di campione della Diamond League) ma gli resta un tabù: il Golden Gala. In sei presenze tra Roma e Firenze, Tamberi non è mai riuscito a prendersi la vittoria nel meeting di casa. Il miglior piazzamento è stato il secondo posto nel 2020, il miglior salto il 2,33 di Firenze nel 2021, quando è arrivato terzo come nel 2016, 2022, 2024. Quarto posto nel 2019. All’Olimpico di Roma ha però trionfato nella memorabile serata europea di un anno fa (era l’11 giugno per l’esattezza), con un meraviglioso 2,37 di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

11 CAMPIONI OLIMPICI, 62 MEDAGLIATI TRA GIOCHI E MONDIALI

Con Tamberi si arricchisce ulteriormente il cast del Golden Gala Pietro Mennea, edizione n. 45 del meeting più prestigioso d’Italia, nato nel 1980 dall’idea di Primo Nebiolo. Salgono a 11 i campioni olimpici di Parigi e di edizioni precedenti: hanno vinto i Giochi nel 2024 in gare individuali la keniana Beatrice Chebet nei 5000 e 10.000 (a Roma in gara nei 5000), il greco Miltiadis Tentoglou nel lungo, gli statunitensi Valarie Allman (disco) e Quincy Hall (400), la triplista Thea LaFond (Dominica) e il già citato Hamish Kerr nell’alto, che quindi avrà due ori olimpici in gara, considerato il successo di Tamberi nel 2021 a Tokyo. Al via anche la croata Sandra Elkasevic oro del disco a Londra e Parigi quando si chiamava ancora Perkovic, Kirani James (Grenada) oro nei 400 a Londra, l’azzurro Filippo Tortu (200) e lo statunitense Vernon Norwood (400) rispettivamente al titolo olimpico nella 4×100 e nella 4×400. Salgono a 21 gli italiani, tra cui spiccano anche le medaglie olimpiche di Parigi Nadia Battocletti (argento nei 10.000, a Roma in gara nei 5000) e Mattia Furlani (bronzo nel lungo), recente campione del mondo indoor, e i campioni europei del peso (Leonardo Fabbri) e dei 110 ostacoli (Lorenzo Simonelli).

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP si possono acquistare online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, con prezzi tra 10 e 50 euro (più diritti di prevendita) e riduzioni per gli under 16.

Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro)

Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro)

Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro)

Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro)

Curve e Distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro)

PROMO TESSERATI FINO AL 5 GIUGNO ALLE 18

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha attivato delle promozioni a vantaggio di tutti i propri tesserati, per dare la possibilità di vivere lo spettacolo della grande atletica mondiale e respirare il clima di festa dello stadio Olimpico a condizioni favorevoli. Fino alla data di giovedì 5 giugno alle ore 18 si potranno richiedere i tagliandi per la Tribuna Monte Mario Partenze e per la Tribuna Tevere.

Tutte le info sul sito FIDAL.

GOLDEN GALA: CONFERENZA STAMPA 5 GIUGNO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA

Giovedì 5 giugno, alle ore 11, nella Sala Conferenze dello Stadio Olimpico di Roma (ingresso Media – Tribuna Monte Mario – Viale dei Gladiatori) si svolgerà la conferenza stampa della vigilia del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP. Saranno presenti alcuni dei principali protagonisti della manifestazione.

11-11.15 Marco Sicari (Meeting Director)

11.15-11.45

Valarie Allman (disco)

Hamish Kerr (alto)

Filippo Tortu (100)

Leonardo Fabbri (peso)

12-12.30

Gianmarco Tamberi (alto)

Mattia Furlani (lungo)

Carey McLeod (lungo)

Nadia Battocletti (5000)

Beatrice Chebet (5000)

FOTO: Gianmarco Tamberi (CREDITS: Colombo/Fidal)

