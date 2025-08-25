Tangenziale Est, fino al 27 settembre lavori notturni

Cantiere notturno, tra le 22 e le 6, per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti della Tangenziale Est–via del Foro Italico.

I lavori sono in programma dal 25 agosto al 27 settembre (escluse le notti del sabato e della domenica) e interesseranno la carreggiata direzione San Giovanni nel tratto compreso tra la galleria Giovanni XXIII e la galleria della Nuova Circonvallazione Interna.

Nelle ore di cantiere, è previsto un restringimento di carreggiata con possibili temporanee chiusure per gli svincoli presenti nel tratto interessato.

