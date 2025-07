Taxi con defibrillatori: altri 33 dispositivi per salvare vite a Roma

Arrivano altri 33 defibrillatori sui taxi di Roma. I nuovi dispositivi salva vita si aggiungono ai 90 già presenti sulle auto bianche arrivati gli anni scorsi e forniti dopo un corso di formazione che ha coinvolto oltre 700 tassisti.

La novità è stata presentata questa mattina dal sindaco, Roberto Gualtieri, dall’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, al presidente della commissione Trasporti, Giovanni Zannola e dai rappresentanti delle due associazioni che hanno aderito all’iniziativa, “Tutti Taxi per amore” e “Taxi Roma Capitale”.

“Siamo molto contenti di questa iniziativa. – ha commentato Gualtieri – Rende le nostre strade più sicure e la città di Roma un modello da seguire”.

