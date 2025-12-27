Taxi e disabilità, dalla Regione Lazio un bando da 2,5 milioni

La Regione Lazio punta su una mobilità sempre più inclusiva e lo fa mettendo in campo nuovi fondi per il servizio taxi.

È stato infatti pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (Burl) il bando che prevede contributi a fondo perduto per l’acquisto e l’adeguamento di veicoli taxi destinati al trasporto di persone con disabilità e mobilità ridotta.

L’intervento è rivolto ai titolari di licenza taxi, che potranno presentare domanda dall’8 gennaio al 12 febbraio 2026.

Le risorse disponibili ammontano a 2,5 milioni di euro, stanziate dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera, con l’obiettivo di aumentare il numero di mezzi attrezzati e rendere il servizio più accessibile su tutto il territorio regionale.

«Garantire il diritto alla mobilità significa rimuovere le barriere fisiche che ancora limitano l’autonomia delle persone con disabilità – spiega l’assessore Ghera –. L’adeguamento dei taxi rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare un servizio davvero fruibile da tutti».

Il bando prevede diverse tipologie di contributo, calibrate in base all’intervento effettuato. In particolare, sono finanziabili:

fino a 15mila euro per l’acquisto di un veicolo nuovo già attrezzato per il trasporto di persone con mobilità ridotta;

fino a 15mila euro per l’acquisto di un veicolo nuovo da adeguare successivamente;

fino a 7.500 euro per l’acquisto di un veicolo usato già adeguato;

fino a 7.500 euro per l’acquisto di un veicolo usato e il suo successivo adattamento;

fino a 3mila euro per il solo adeguamento di un veicolo già in uso.

I mezzi ammessi al finanziamento dovranno rispettare specifici requisiti ambientali: sono autorizzati veicoli Euro 5 benzina o superiori, Euro 6 diesel o superiori, oltre a veicoli elettrici o ibridi, anche non esclusivi, e quelli alimentati a metano (CNG), sia mono che bifuel.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.